Про це повідомляє The Guardian.
Акторка мала сукню пудрового кольору в грецькому стилі з драпіруванням. Рукава та шлейф її одягу діставали до підлоги. Образ Дженни доповнили намистами від Tiffany & Co.
Макіяж Ортеги також пасував до сукні, адже був виконаний у нюдових відтінках. На ногах в акторки були сріблясті босоніжки на підборах.
Зауважимо, що Дженну номінували в категорії “Найкраща жіноча роль” у телесеріалі, мюзиклі чи комедій. Втім, перемогла Куінте Брансон.
- Творці серіалу Wednesday Ел Гоф та Майлз Міллар розмірковують про потенційне майбутнє Дженни Ортеги у ролі Венздей, зауважуючи, що персонажі “розкриваються самі”. Другий сезон базуватиметься на подальшому розвитку взаємовідносин учнів школи, а також Венздей та її мами Мортисії.
- З 2023 року стрімінгова платформа Netflix почне запитувати додаткову плату за спільні облікові записи.
- Наступні сезони оригінального серіалу Wednesday від Netflix можуть вийти на стрімінговому сервісі Amazon Prime Video.