Актриса Дженна Ортега, яка стала популярною завдяки серіалу "Венсдей", з'явилася на церемоні нагородження премією "Золотий глобус" у вбранні від Gucci.

Про це повідомляє The Guardian.

Акторка мала сукню пудрового кольору в грецькому стилі з драпіруванням. Рукава та шлейф її одягу діставали до підлоги. Образ Дженни доповнили намистами від Tiffany & Co.

Макіяж Ортеги також пасував до сукні, адже був виконаний у нюдових відтінках. На ногах в акторки були сріблясті босоніжки на підборах.

Зауважимо, що Дженну номінували в категорії “Найкраща жіноча роль” у телесеріалі, мюзиклі чи комедій. Втім, перемогла Куінте Брансон.