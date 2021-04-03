Про це повідомляють #Букви.
Василенко, яка заявила, що “краще здохнути в Росії, ніж в Україні”, у “Миротворці” назвали провокатором.
Зазначається, що Василенко є учасницею інформаційних провокацій країни-агресора проти України. Також вона заперечує російську агресію.
Нагадаємо, що українська актриса і модель Єлизавета Василенко, відома за роллю Лоли в серіалі “Школа”, переїхала в Росію і заявила, що “краще здохнути тут, ніж в Україні”. Вона також розповіла, що після переїзду зіткнулася з критикою. Детальніше про це – у матеріалі.
- Раніше київська блогерка з ніком di.rubens, відома також як Тася, або Таїсія Маламан, зняла для ТікТок відеоролик на Алеї Небесної Сотні, у якому розхвалила країну-агресора. У кадрі співрозмовник пропонував дівчині обрати одну з двох країн, і та зі сміхом постійно обирала Росію, віддаючи їй перевагу перед Україною.
- Детальніше про цей інцидент – у матеріалі.