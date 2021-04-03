Акторка і блогерка Ліза Василенко загриміла у базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання про Україну.

Про це повідомляють #Букви.

Василенко, яка заявила, що “краще здохнути в Росії, ніж в Україні”, у “Миротворці” назвали провокатором.

Зазначається, що Василенко є учасницею інформаційних провокацій країни-агресора проти України. Також вона заперечує російську агресію.

Нагадаємо, що українська актриса і модель Єлизавета Василенко, відома за роллю Лоли в серіалі “Школа”, переїхала в Росію і заявила, що “краще здохнути тут, ніж в Україні”. Вона також розповіла, що після переїзду зіткнулася з критикою. Детальніше про це – у матеріалі.