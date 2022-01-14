Про це повідомляє міжнародна агенція BBC.
Адалія Роуз з дитинства страждала на “хворобу Бенджаміна Баттона”. Захворювання, від якого страждають менше ніж 500 дітей у всьому світі, класифікується як вкрай прискорене старіння. Середня тривалість життя за нього становить 13 років.
Дівчинка з шести років почала вести блог і незабаром здобула популярність у соціальних мережах, набравши майже три мільйони підписників на YouTube і понад 350 тисяч — в Instagram. Роуз знімала огляди на косметику та ділилася влогами про своє життя.
“Вона торкнулася сердець мільйонів і справила велике враження на кожного, хто її знав. Вона більше не відчуває болю і тепер танцює під улюблену музику. Але, на жаль, уже не з нами”, — написали її близькі ув Instagram.
Усі, хто знав Адалію, відзначали її яскраву індивідуальність, життєлюбність та доброту.
- Зірки Голлівуду підтримали актрису Емму Вотсон, яку звинуватити в антисемітизмі за пост в Instagram.
- Американська топмодель палестинського походження Белла Хадід розповіла про палестинське коріння, пояснюючи свою позицію щодо конфлікту на території Ізраїлю.
- 12-річний палестинський репер MC Abdul прочитав реп серед зруйнованих будівель в Газі, щоб розповісти світові про напади Ізраїлю.