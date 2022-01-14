Блогер Адалія Роуз, яка стала зіркою YouTube через свою незвичайну зовнішність, померла від рідкісного захворювання у віці 15 років.

Про це повідомляє міжнародна агенція BBC.

Адалія Роуз з дитинства страждала на “хворобу Бенджаміна Баттона”. Захворювання, від якого страждають менше ніж 500 дітей у всьому світі, класифікується як вкрай прискорене старіння. Середня тривалість життя за нього становить 13 років.

Дівчинка з шести років почала вести блог і незабаром здобула популярність у соціальних мережах, набравши майже три мільйони підписників на YouTube і понад 350 тисяч — в Instagram. Роуз знімала огляди на косметику та ділилася влогами про своє життя.

“Вона торкнулася сердець мільйонів і справила велике враження на кожного, хто її знав. Вона більше не відчуває болю і тепер танцює під улюблену музику. Але, на жаль, уже не з нами”, — написали її близькі ув Instagram.

Усі, хто знав Адалію, відзначали її яскраву індивідуальність, життєлюбність та доброту.