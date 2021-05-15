Американська топмодель палестинського походження Белла Хадід розповіла про палестинське коріння, пояснюючи свою позицію щодо конфлікту на території Ізраїлю.

Про це вона написала в Instagram.

На фото, за словами Белли, її бабуся й дідусь, а точніше – їх весілля у 1941 році в Палестині.

Це принцеса Хайрія Дахер Хадід. Вона була праонукою князя Назарету та правителя Галілеї. Вона вийшла заміж за професора Анвара Хадіда, палестинця. В пари народилося вісім дітей.

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Однак через бойові дії її родичам довелося поїхати з Палестини у 1948 році. Спочатку вони стали біженцями в Сирії, після цього – в Лівані, ще пізніше – в Тунісі.

“Я люблю свою родину, я люблю своїх предків, я люблю Палестину… Я намагатимусь зберегти їх надію на краще місце проживання у своєму серці. Кращий світ для наших людей та людей навколо них. Їм ніколи не вдасться стерти нашу історію. Історія – це історія”, – написала модель.

До того як написати цей пост, Белла висловилася на підтримку палестинців, додавши хештег #freepalestine.

“Мені є що сказати з цього приводу. Але, наразі, буль ласка, прочитайте та проаналізуйте самостійно… Це не про релігію, це не про ненависть один до одного. Йдеться про ізраїльську колонізацію, етнічну чистку, воєнну окупацію та апартеїду над палестинським народом, який триває багато років”, – написала Хадід.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Вона додала, що підтримує своїх палестинських братів і сестер і підтримуватиме й захищатиме їх, як зможе.

“Я люблю вас. Співчуваю вам. Плачу разом з вами. Я хотіла б забрати собі ваш біль… Я вас бачу. Я вас чую… Я з вами плачу… Мені боляче”, – додала вона.

Модель спробувала передати фоловерам біль, з яким жила все життя. Вона зазначила, що палестинські жінки, за стереотипом, нічого не могли досягнути, а Пластину навіть не вважали за місце народження.

“Я хочу заявити, що Палестина – існує, палестинський народ – існує… І ми будемо разом, однією родиною, назавжди”, – категорично заявила модель.

До цього модель звинуватили в антисемітизмі, тому їй довелося видалити деякі дописи в соціальній мережі.

Що відомо про палестинське коріння Белли Хадід?

24-річна Белла Хадід – дочка мультимільйонера Мохамеда Хадіда, палестинського забудовника. Він відомий в США будівництвом розкішних готелів та вілл. Як правило, він будує нерухомість в престижному районі Лос-Анджелеса та в місті Беверлі-Хіллз (Каліфорнія). Він народився в мусульманській родині в Назареті. Окрім нього, в родині було ще п’ять сестер та два брата.

За словами самого Мохамеда, його предки – принц Назарету та шейх Галлілеї – Дахер Аль Омер.

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В 1948 році він, разом з батьками, братами та сестрами, змушений був тікати з палестини через воєнні дії.

В 1948 році родина переїхала в Сирію. Вони жили в Дамаскові, Тунісі та Греції. Батько Мохамеда працював на агенцію “Голос Америки”, тому отримав шанс переїхати в Вашингтон (округ Колумбія), де й далі працював кореспондентом, редактором та перекладачем.

В зрілому віці Мохамед займався експортом устаткування на Близький Схід. Потім він намагався займатися перепродажем автомобілів. Після цього було відкриття нічного клубу в столиці США та початок бізнесу у сфері нерухомості в США.

В 1994 році він одружився вдруге з голландською моделлю Іоландою Хадід. В шлюби народилося двоє дітей. Всі вони, Белла, Джіджі та Анвар стали моделями. Пара розлучилася у 2000 році.

Зараз в Хадіда подвійне громадянство – американське та йорданське. Він називає себе набожним мусульманином, ніколи не вживав алкоголь.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяким цілям в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.