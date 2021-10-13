Про це Джефф Безос написав на своїй сторінці в Instagram.
Зірка кіно візьме з собою паперові трикодери й комунікатори, які були зроблені засновником Blue Origin Джеффом Безосом, коли йому було лише дев’ять років.
“Я зробив ці трикодери й комунікатор, щоб грати в “Зоряний шлях” зі своїми друзями, коли мені було 9 років, а моя неймовірна мама зберігала їх 48 років”, – написав Джефф Безос, поділившись фотографією з Вільямом Шетнером.
У вигаданому всесвіті Star Trek трикодер – це багатофункціональний портативний пристрій, випущений Зоряним флотом, в той час, як комунікатори використовувалися для голосового зв’язку.
Безос розповів, що його мама зберегла ці старі паперові пристрої, і Вільям Шетнер погодився взяти їх у космос.
Шетнер давно хотів здійснити подорож у космос і тепер може стати найстарішою людиною, яка це зробила. Наразі найстарішою людиною, яка побувала в космосі, є 82-річна Воллі Фанк, що відправилася в перший туристичний політ New Shepard.
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