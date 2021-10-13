90-річний актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Джеймса Т. Кірка у франшизі "Зоряний шлях" (Star Trek), полетить у космос на суборбітальній ракеті New Shepard від Blue Origin.

Про це Джефф Безос написав на своїй сторінці в Instagram.

Зірка кіно візьме з собою паперові трикодери й комунікатори, які були зроблені засновником Blue Origin Джеффом Безосом, коли йому було лише дев’ять років.

“Я зробив ці трикодери й комунікатор, щоб грати в “Зоряний шлях” зі своїми друзями, коли мені було 9 років, а моя неймовірна мама зберігала їх 48 років”, – написав Джефф Безос, поділившись фотографією з Вільямом Шетнером.

У вигаданому всесвіті Star Trek трикодер – це багатофункціональний портативний пристрій, випущений Зоряним флотом, в той час, як комунікатори використовувалися для голосового зв’язку.

Безос розповів, що його мама зберегла ці старі паперові пристрої, і Вільям Шетнер погодився взяти їх у космос.

Шетнер давно хотів здійснити подорож у космос і тепер може стати найстарішою людиною, яка це зробила. Наразі найстарішою людиною, яка побувала в космосі, є 82-річна Воллі Фанк, що відправилася в перший туристичний політ New Shepard.