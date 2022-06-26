Російсько-українська війна забрала понад 22 000 цивільних маріупольців. Приморське місто, з населенням близько півмільйона мешканців перетворилось на величезний цвинтар та купи уламків зруйнованих будинків. Окупанти вбивали безжально, цинічно — літніх, що так не дожили свій вік у мирі та спокою, жінок, чоловіків, молодих людей, що будували плани та мріяли про щасливе життя, дітей, що так і не встигли відчути світ.

#Букви продовжують цикл матеріалів про вбивства мирних жителів Маріуполя.

Плохих — Ростовська Тетяна Валеріївна (14.04.1983 – 14.03.2022), Ростовська Жанна Олександрівна (07.02.1960 – 14.03.2022), Плохих Варвара Іллівна (07.02.2013 – 14.03.2022.

Загинула сім’я внаслідок вибуху авіабомби за адресою вулиця Войнич, 21. Тетяну та Жанну поховано біля школи міліції. Варвару поховано на старокримському цвинтарі.

Беглярова Ася Завенівна та Блохнін Денис Геннадійович були організаторами дитячих свят у Маріуполі, коханою парою та батьками двох синів. Загинули внаслідок прямого влучення снаряда у квартиру. Дітей вдалось евакуювати

“Ася ніколи не хотіла покидати рідне місто, хотіла дарувати свята, щастя та посмішки. Вона була людиною, до якої завжди зверталися за допомогою і вона ніколи нікому не відмовляла. Світлішу і чудовішу людину Маріуполь просто не знав. Своє серце вона залишила з коханим містом…” — коментують колеги Асі.

Жінка попри постійні обстріли та небезпеку все ж таки виходила на зв’язок у соціальних мережах. 2 березня Ася виклала останній пост : “Ми до кінця не вірили, що то війна. Навіть на тренування та квіз збиралися. Зараз пишу, а за вікном бахає. Діти сплять. Вони виснажені. І не чують нічого. Війна не розділила моє життя на до та після. Вона обнулила все… Дорогі мої земляки! Маріуполь, Мелітополь, Херсон, Бердянськ, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Чернігів, Київ, Суми, Харків, Вінниця, Ужгород, Полтава, Тернопіль та інші міста! Тримайтеся! Вірте! І знайте, що все буде Україна!

Російськомовна українська націоналістка з вірменською кров’ю. Беглярова Ася Завенівна!”

Амельчакова Анжела (07.03.1987 – березень, 2022), Амельчакова Маша (2010 – березень, 2022), Амельчакова Соня (22.04.2016 – березень, 2022), Очкур Ліза (07.04.2013 – березень, 2022)

Загинули мама Анжела разом з доньками під завалами дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Московська. На момент смерті з ними була найкраща подруга Соні – Ліза Очкур, дівчата разом займалися у театрі “Концепція”, навчалися акторської майстерності.

Ібрагімова (Папуш) Марина Аліївна (19.06.1980 – 29.03.2022)

Марина отримала поранення в автомобілі від пострілу снайпера. Померла у лікарні Новоазовську. Поховано у селище Сартана.

“Подруга, дружина, мама 4-х діток маленької самої 1, 2 місяці, дочка, сестра. Не можу повірити й прийняти це дотепер… Спочивай з миром… Ми всі тебе любимо і пам’ятаємо”, — ділиться подруга Марини.

Азарченко Сергій Володимирович (20.03.2022 – 24.09.2002)

Під вікном будинку Сергія вибухнула бомба, хлопець загинув від вибухової хвилі. За словами мами Інни, був похований близько 55 школи Маріуполя, на пришкільній території.