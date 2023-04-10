Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять "низку надсекретних деталей", що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором "зливу" є хтось зі Сполучених Штатів.

Про це сповіщає Reuters.

За словами офіційних осіб, широкий спектр тем, висвітлених в документах, свідчить про те, що їх оприлюднив американець, а не союзник. “Зараз ми розглядаємо варіант, що організатором витоку є хтось із Штатів, оскільки значна частина документів була в руках США”, – пояснив Майкл Малрой, колишній високопоставлений посадовець Пентагону.

Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіант, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

Відомо, що Міністерство юстиції США почало власне розслідування щодо можливого “зливу” в соціальні мережі секретних документів Пентагону, в яких знаходиться інформація про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.

Разом з цим двоє американських посадовців зауважили, що документи могли бути підроблені і оприлюднені навмисно, щоб ввести слідчих в оману щодо їх походження або поширити неправдиву інформацію.

Наголошено, що в одному з документів, датованому 23 лютого з грифом “Секретно”, детально описано, як українські системи ППО С-300 будуть вичерпані до 2 травня за нинішнього рівня використання. Така ретельно охоронювана інформація може бути дуже корисною для російських військ.

Як пояснили у виданні, офіційні особи вивчають мотиви, які могли спонукати американського посадовця або групу посадовців оприлюднити таку конфіденційну інформацію. Відтак, за словами однієї високопоставленої особи, яка дала коментар щодо цієї ситуації Reuters, слідчі розглядають чотири або п’ять теорій: від невдоволеного співробітника до внутрішньої загрози, яка активно хотіла підірвати інтереси національної безпеки США.