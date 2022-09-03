Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Аналітики прокоментували результати опитування росіян, які напередодні опублікували у російській незалежній дослідницькій організації “Левада-центр”.
Результати опитування показали, що хоча більша частина росіян все ще підтримують війну проти України, однак за пів року активних бойових дій кількість прихильників війни зменшилась.
У “Левада-центрі” наголосили, що загалом, протягом літа думки росіян фактично не змінились – 76% висловились за так звану “спецоперацію” РФ в Україні (серед них 46% повністю підтримують та 30% загалом підтримують – ред.).
Ще 48% зазначили, що війна повинна тривати й надалі. Водночас 44% опитних заявили, що потрібні мирні перемовини. Більшість тих, хто підтримує перемовини – це молоді верстви населення віком від 18 до 39 років.
У “Левада-центрі” нагадали, що у березні 53% росіян рішуче підтримували війну проти України, а вже в серпні цей показник зменшився до 46%.
“Це незначне погіршення, яке принципово не вплине на здатність Кремля вести війну. Однак зменшення підтримки та втома від війни, ймовірно, дедалі більше перешкоджатимуть зусиллям росіян із вербування та формування сил”, – наголосили аналітики.
- Нові заяви президента РФ Володимира Путіна щодо цілей “спецоперації” свідчать про те, що він не відмовився від своїх планів щодо захоплення України і продовжить шукати сили для війни.
- На тимчасово окупованих територіях України переважна більшість респондентів впевнені, що їх область має бути невіддільною частиною України, а їх добробут і безпека значно погіршилися з моменту окупації.