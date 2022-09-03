Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували результати опитування росіян щодо повномасштабної російсько-української війни та зауважили, що серед громадян РФ поступово зменшується підтримка бойових дій. Це може призвести до того, що Кремлю буде важче шукати нові сили для продовження війни.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики прокоментували результати опитування росіян, які напередодні опублікували у російській незалежній дослідницькій організації “Левада-центр”.

Результати опитування показали, що хоча більша частина росіян все ще підтримують війну проти України, однак за пів року активних бойових дій кількість прихильників війни зменшилась.

У “Левада-центрі” наголосили, що загалом, протягом літа думки росіян фактично не змінились – 76% висловились за так звану “спецоперацію” РФ в Україні (серед них 46% повністю підтримують та 30% загалом підтримують – ред.).

Ще 48% зазначили, що війна повинна тривати й надалі. Водночас 44% опитних заявили, що потрібні мирні перемовини. Більшість тих, хто підтримує перемовини – це молоді верстви населення віком від 18 до 39 років.

У “Левада-центрі” нагадали, що у березні 53% росіян рішуче підтримували війну проти України, а вже в серпні цей показник зменшився до 46%.

“Це незначне погіршення, яке принципово не вплине на здатність Кремля вести війну. Однак зменшення підтримки та втома від війни, ймовірно, дедалі більше перешкоджатимуть зусиллям росіян із вербування та формування сил”, – наголосили аналітики.