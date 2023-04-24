Облікові записи Twitter, якими керують авторитарні уряди в Росії, Китаї та Ірані, отримують вигоду від змін у політиці платформи, оскільки це полегшує їм залучення нових підписників і трансляцію пропаганди та дезінформації для більшої авдиторії.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на висновки Reset.

Платформа більше не позначає контрольовані державою медіа та пропагандистські агентства, а також не заборонятиме автоматичне просування чи рекомендацію користувачам їхнього вмісту. Ці зміни, внесені минулими тижнями, посилили здатність Кремля використовувати базовану в США платформу для поширення брехні та неправдивих заяв про вторгнення в Україну, політику США та інші теми.

Згідно з даними, оприлюдненими 24 квітня лондонською некомерційною організацією Reset, котра відстежує використання соціальних медіа авторитарними урядами для поширення дезінформації, облікові записи російських державних ЗМІ тепер отримують на 33% більше переглядів, ніж було лише кілька тижнів тому, до внесення змін стосовно пропаганди.

Збільшення становить понад 125 000 додаткових переглядів на допис. Серед цих постів були повідомлення про те, що ЦРУ має відношення до атак на США 11 вересня 2001 року, що лідери України розкрадають іноземну допомогу своїй країні, і що вторгнення Росії в Україну “було виправданим”, оскільки США вели таємну біологічну війну з допомогою лабораторій в країні.

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Аналогічне зростання активності щодо державних медіа-агентств, керованих Іраном та Китаєм, спостерігали після того, як Twitter непомітно вніс зміни.

Маск запровадив нову заплутану систему перевірки та звільнив велику частину персоналу компанії, включно з тими, хто займався боротьбою з дезінформацією, дозволив повернутися неонацистам та іншим особам, яких раніше було відсторонено від платформи, і скасував політику, котра забороняє небезпечну дезінформацію щодо COVID-19. Нині мова ворожнечі та дезінформація процвітають.

Раніше Twitter прикріплював мітки з позначкою “російські державні ЗМІ”, аби повідомити користувачам про походження вмісту. Це також придушило спроби Кремля, зробивши облікові записи непридатними для автоматичного просування або рекомендації.

Висновки Reset були підтверджені Лабораторією цифрових криміналістичних досліджень Atlantic Council, де дослідники встановили, що зміни, ймовірно, були внесені Twitter наприкінці минулого місяця.

Так, RT Arabic – один із найпопулярніших у Росії пропагандистських акаунтів у Twitter, станом на 1 січня скоротився до менш ніж 5 230 000 передплатників, проте відновився після внесення змін. Зараз він має понад 5 240 000 передплатників.

До зміни користувачі, зацікавлені в пошуку кремлівської пропаганди, повинні були шукати саме обліковий запис або його вміст. Тепер його можна рекомендувати або рекламувати, як і будь-який інший контент.