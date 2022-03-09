Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На сховищі відпрацьованого ядерного палива-1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження – і це можливо лише за наявності електропостачання.

Що ж буде при відсутності електропостачання?

Насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище;

вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії чи Європи;

не працює вентиляція на об‘єкті. У випадку надзвичайної ситуації весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання;

також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду;

Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.