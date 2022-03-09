Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
На сховищі відпрацьованого ядерного палива-1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження – і це можливо лише за наявності електропостачання.
Що ж буде при відсутності електропостачання?
Насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище;
вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії чи Європи;
не працює вентиляція на об‘єкті. У випадку надзвичайної ситуації весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання;
також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду;
Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.
- Нагадаємо, в результаті ворожих дій російських загарбників у Чорнобилі була повністю знеструмлена атомна електростанція.
- Також втрата зв’язку з даними моніторингу радіаційної ситуації на Чорнобильській АЕС означає відсутність інформації в України про рівень радіації в зоні відчуження. Біля Запорізької атомної електростанції багато нерозірваних мін, які несуть небезпеку.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції.