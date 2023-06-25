Джерело: Херсонська обласна прокуратура.
Обстріл стався близько 03:20. Під завалами будинку загинув чоловік, за даними глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, йому було 44 роки. Ще одна жінка опинилася під завалами.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
“Суспільному” місцева жителька Наталя розповіла, що спочатку було три вибухи, приблизно через годину — ще два. Снаряди влучили у житлові будинки Дніпровського району.
“Я прокинулася близько третьої ночі, почало бахкати, ми вийшли в коридор. А потім сильний вибух. В будинку залишилось три родини та один дідусь. З квартири, куди влучив снаряд вчора поїхав юнак, страшно уявити, щоб було, якби він залишився”, — розповіла жінка.
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