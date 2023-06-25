Джерело: Херсонська обласна прокуратура.

Обстріл стався близько 03:20. Під завалами будинку загинув чоловік, за даними глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, йому було 44 роки. Ще одна жінка опинилася під завалами.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Суспільному” місцева жителька Наталя розповіла, що спочатку було три вибухи, приблизно через годину — ще два. Снаряди влучили у житлові будинки Дніпровського району.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

“Я прокинулася близько третьої ночі, почало бахкати, ми вийшли в коридор. А потім сильний вибух. В будинку залишилось три родини та один дідусь. З квартири, куди влучив снаряд вчора поїхав юнак, страшно уявити, щоб було, якби він залишився”, — розповіла жінка.