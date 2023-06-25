Російські військові зранку, 25 червня, завдали удару по Херсону. Ворог влучив по п'ятиповерхівці, внаслідок чого загинула людина, ще одна опинилася під завалами.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура.

Обстріл стався близько 03:20. Під завалами будинку загинув чоловік, за даними глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, йому було 44 роки. Ще одна жінка опинилася під завалами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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