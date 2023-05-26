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Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по медзакладу Дніпра

Вранці 26 травня російські загарбники завдали удару по медзакладу Дніпра. Станом на 14:00 відомо вже про 2-х загиблих та 23-х постраждалих.

П’ятниця, 26 травня 2023, 14:03
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Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За його словами, серед загиблих – чоловік 69-ти років, який у момент удару росіян по лікарні просто проходив повз.

Другий загиблий також чоловік, тіло якого дістали з-під завалів будівлі ветклініки, будівля якої розташована поруч.

Щодо постраждалих, то їх кількість зросла до 23-х. З них 21 особу довелось госпіталізувати, троє постраждалих у вадкому стані.

Пожежу, яка виникла на місці удару, рятувальники вже локалізували, гасіння триває.

Раніше Лисак повідомляв, що серед постраждалих є двоє хлопчиків – 3-х та 6-ти років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як відомо, під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині, яка почала лунати о 10:30, пролунав вибух. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медзакладу міста.

Теги: вбивство цивільних, Днипро, злочини росіян, обстріл Дніпра, обстріл лікарні, ракетний удар, Сергій Лисак

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