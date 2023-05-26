Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по медзакладу Дніпра

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
За його словами, серед загиблих – чоловік 69-ти років, який у момент удару росіян по лікарні просто проходив повз.
Другий загиблий також чоловік, тіло якого дістали з-під завалів будівлі ветклініки, будівля якої розташована поруч.
Щодо постраждалих, то їх кількість зросла до 23-х. З них 21 особу довелось госпіталізувати, троє постраждалих у вадкому стані.
Пожежу, яка виникла на місці удару, рятувальники вже локалізували, гасіння триває.
Раніше Лисак повідомляв, що серед постраждалих є двоє хлопчиків – 3-х та 6-ти років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Як відомо, під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині, яка почала лунати о 10:30, пролунав вибух. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медзакладу міста.
- У ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Постраждала одна людина, також у місті серйозні руйнування.