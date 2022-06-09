Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що зростання вартості життя у Великій Британії не має бути причиною відмови від підтримки України.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Борис Джонсон зазначив, що попри те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до підвищення цін, відмова від підтримки України була б “морально огидною”.

Ринки відреагували значним зростанням цін, які частково спричинили санкції, а частково – підвищені премії за ризик.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, ціни на нафту і газ залишаться високими ще певний проміжок часу. Те саме стосується й зерна, кормів та добрив.

“Дехто стверджує, що ціна підтримки України – занадто висока. Проте відмова від України була б “морально огидною” і підбадьорила б президента Росії Володимира Путіна”, – заявив Борис Джонсон.