Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Борис Джонсон зазначив, що попри те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до підвищення цін, відмова від підтримки України була б “морально огидною”.
Ринки відреагували значним зростанням цін, які частково спричинили санкції, а частково – підвищені премії за ризик.
За словами прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, ціни на нафту і газ залишаться високими ще певний проміжок часу. Те саме стосується й зерна, кормів та добрив.
“Дехто стверджує, що ціна підтримки України – занадто висока. Проте відмова від України була б “морально огидною” і підбадьорила б президента Росії Володимира Путіна”, – заявив Борис Джонсон.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії закликав світові держави не тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з Росією.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.
- Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.