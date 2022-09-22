Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити постачання зброї Україні після того, як президент РФ Володимир Путін видав указ про часткову мобілізацію.

Про це повідомляє Reuters.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що оголошення Путіна про окупацію українських територій та погрози ядерною зброєю свідчать про паніку та відчай. Такої ж думку дотримуються прем’єр-міністри Бельгії та Нідерландів.

За словами Борреля, восьмий пакет санкцій впливатиме на “більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за війну в Україні”.

“Очевидно, що Путін намагається знищити Україну”, — сказав Боррель представникам ЗМІ. Зазначається, що наступна офіційна зустріч міністрів відбудеться у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути офіційно оформлений.

Водночас європейські посадовці домовилися про збільшення постачання зброї в Україну.