Про це повідомляє Reuters.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що оголошення Путіна про окупацію українських територій та погрози ядерною зброєю свідчать про паніку та відчай. Такої ж думку дотримуються прем’єр-міністри Бельгії та Нідерландів.

За словами Борреля, восьмий пакет санкцій впливатиме на “більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за війну в Україні”.

“Очевидно, що Путін намагається знищити Україну”, — сказав Боррель представникам ЗМІ. Зазначається, що наступна офіційна зустріч міністрів відбудеться у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути офіційно оформлений.

Водночас європейські посадовці домовилися про збільшення постачання зброї в Україну.