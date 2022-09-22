Про це повідомляє Reuters.
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що оголошення Путіна про окупацію українських територій та погрози ядерною зброєю свідчать про паніку та відчай. Такої ж думку дотримуються прем’єр-міністри Бельгії та Нідерландів.
За словами Борреля, восьмий пакет санкцій впливатиме на “більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за війну в Україні”.
“Очевидно, що Путін намагається знищити Україну”, — сказав Боррель представникам ЗМІ. Зазначається, що наступна офіційна зустріч міністрів відбудеться у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути офіційно оформлений.
Водночас європейські посадовці домовилися про збільшення постачання зброї в Україну.
- Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав “актом розпачу” оголошення про часткову мобілізацію в РФ та проведення так званих “референдумів” на окупованих РФ територіях України.
- Мобілізація президентом РФ Володимиром Путіним сотень тисяч додаткових військових для війни в Україні призведе до ескалації конфлікту, а його погроза застосувати ядерну зброю була “небезпечною та безрозсудною риторикою”, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 вересня.
- Більшість іноземних політиків та дипломатів, говорячи про указ щодо часткової мобілізації у РФ, заявили, що це свідчить про провал планів російського повномасштабного вторгнення в Україну.