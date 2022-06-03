Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Російським військовим не вистачить часу та сил, щоби повністю захопити Сєвєродонецьк. У них значні втрати особового складу та техніки”, — Сергій Гайдай.

За його словами, що наразі українським захисникам не вистачає далекобійної артилерії, аби давати відсіч військовим РФ. Втім, коли відповідна зброя буде в Україні, бійцям ЗСУ стане набагато простіше продовжувати контрнаступ.