Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Російським військовим не вистачить часу та сил, щоби повністю захопити Сєвєродонецьк. У них значні втрати особового складу та техніки”, — Сергій Гайдай.
За його словами, що наразі українським захисникам не вистачає далекобійної артилерії, аби давати відсіч військовим РФ. Втім, коли відповідна зброя буде в Україні, бійцям ЗСУ стане набагато простіше продовжувати контрнаступ.
- Нагадаємо, що українські захисники наразі тримають Сєвєродонецьк та успішно проводять локальні операції.
- Водночас у Сєвєродонецьку у бомбосховищах під хімічним заводом “Азот” ховаються люди. Близько 800 мешканців знайшли притулок під фабрикою, де зберігався метанол.
- Також російські солдати обстріляли об’єднання “Азот” у Сєвєродонецьку та пошкодили склад із метанолом. Водночас у Лисичанську через обстріли зазнала руйнувань будівля міської лікарні.