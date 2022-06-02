Про це повідомили в CNN.
У бомбосховищах Сєвєродонецька є місцеві жителі, які відмовилися покинути місто. Серед них є неповнолітні, але їх небагато.
Раніше завод “Азот” постраждав від російських обстрілів, додав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Окупанти влучили в одну з адміністративних будівель і склад, де зберігався метанол. Проте неясно, скільки там залишилося метанолу.
Сергій Гайдай розповів, що росіяни захопили більшу частину міста, а Збройні сили України відступили на раніше облаштовані позиції. Інститут дослідження війни зазначив, що рішення відійти від міста було стратегічно обґрунтованими, але болючими.
Після влучання в фабрику на світлинах було видно густу хмару оранжевого кольору. За даними видання, мешканцям, котрі ховаються під фабрикою, небезпеки немає. Проте на заводі залишилася лише невелика кількість хімікатів.
- Нагадаємо, російські солдати обстріляли об’єднання “Азот” у Сєвєродонецьку та пошкодили склад із метанолом. Водночас у Лисичанську через обстріли зазнала руйнувань будівля міської лікарні.
- У новому розвідувальному огляді британські розвідники припустили, що війська РФ окупували більшу частину Сєвєродонецька.
- Попри те, що більша частина міста Сєвєродонецьк контролюється військовослужбовцями РФ. Водночас місто не оточене, і передумов для цього немає.