У Сєвєродонецьку у бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" ховаються люди. Близько 800 мешканців шукали притулок під фабрикою, де зберігався метанол.

Про це повідомили в CNN.

У бомбосховищах Сєвєродонецька є місцеві жителі, які відмовилися покинути місто. Серед них є неповнолітні, але їх небагато.

Раніше завод “Азот” постраждав від російських обстрілів, додав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Окупанти влучили в одну з адміністративних будівель і склад, де зберігався метанол. Проте неясно, скільки там залишилося метанолу.

Сергій Гайдай розповів, що росіяни захопили більшу частину міста, а Збройні сили України відступили на раніше облаштовані позиції. Інститут дослідження війни зазначив, що рішення відійти від міста було стратегічно обґрунтованими, але болючими.

Після влучання в фабрику на світлинах було видно густу хмару оранжевого кольору. За даними видання, мешканцям, котрі ховаються під фабрикою, небезпеки немає. Проте на заводі залишилася лише невелика кількість хімікатів.