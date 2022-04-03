Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
Повернути контроль над містом вдалося сьогодні. До районів міста увійшли підрозділи Десантно-штурмових військ. Також вони зайняли ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь.
Українські захисники минулого дня заявляли, що повністю звільнили Київську область від російських окупантів. Зокрема Ірпінь, Бучу та Гостомель більше не утримують російські військові.
ЗСУ та правоохоронці розпочали зачистку у звільненій від загарбників Бучі. Вони знаходять зброю та вибухівки, тому їм треба перевірити кожний двір на наявність небезпечних об’єктів.
- Нагадаємо, у російських військ залишається вкрай низький морально-психологічний стан особового складу. Військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.
- Також “кадирівці” роздають у Маріуполі гуманітарну допомогу з українським маркуванням на ній. Проте заявляють, що це допомога від очільника Чечні Рамзана Кадирова.
- Ще у Київській області знайшли вбиту старосту села Мотижин Ольги Сухенко та тіла її родичів. Їх взяли у полон російські загарбники ще 23 березня.