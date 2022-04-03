Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Повернути контроль над містом вдалося сьогодні. До районів міста увійшли підрозділи Десантно-штурмових військ. Також вони зайняли ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь.

Українські захисники минулого дня заявляли, що повністю звільнили Київську область від російських окупантів. Зокрема Ірпінь, Бучу та Гостомель більше не утримують російські військові.

ЗСУ та правоохоронці розпочали зачистку у звільненій від загарбників Бучі. Вони знаходять зброю та вибухівки, тому їм треба перевірити кожний двір на наявність небезпечних об’єктів.