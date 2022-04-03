У російських військ залишається вкрай низький морально-психологічний стан особового складу. Військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.

Брати участь в боях відмовляються командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

Також відмовляються воювати особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Російських військових вирішено повернути до пунктів постійної дислокації.

Зокрема окупаційні війська систематично порушують вимоги Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Вони розміщають військову техніку прямо у житловій інфраструктурі населених пунктів, створюють фільтраційні табори, займаються мародерством та примусово депортують мешканців з тимчасово зайнятих теренів.