Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Брати участь в боях відмовляються командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.
Також відмовляються воювати особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Російських військових вирішено повернути до пунктів постійної дислокації.
Зокрема окупаційні війська систематично порушують вимоги Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Вони розміщають військову техніку прямо у житловій інфраструктурі населених пунктів, створюють фільтраційні табори, займаються мародерством та примусово депортують мешканців з тимчасово зайнятих теренів.
- Нагадаємо, війська РФ зберігають можливість висадки морського десанту в Україні. Ворог тримає дистанційну блокаду українського узбережжя в Чорному та Азовському морях.
- В Одесі зранку пролунала серія вибухів. Війська РФ здійснили по інфраструктурному об’єкту ракетного удару.
- Велика Британія хоче постачати зброю для Одеси. Прем’єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що вони планують таке для підриву планів Путіна на півдні України.
- Зокрема 2 квітня російські окупаційні війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та прилеглі до нього склади паливно-мастильних матеріалів.