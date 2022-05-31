Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

27 травня українські захисники знищили на території Донбасу підрозділ найманців приватної військової компанії “Вагнера”.

“Туди, де рубіж треба взяти, туди ЧВК-шників геть скільки загнали. А толку них*я немає від цих ЧВК-шників! Там вони, всі лягли, ці ЧВК-шники. Це, бл*, спесили, нах*й! Підготовлений, трясця! Вони всі полягли. Ну не всі, там залишки якісь залишилися. Я, х*й його знає, я більше взагалі виходів не бачу із цієї ситуації”, – сказав окупант своїй дружині, яка у відповідь порадила йому: “Пішли вони нах*й зі своєю армією”.

У СБУ додали, що також один зі способів піти з армії окупантів: подзвонити на гарячу телефонну лінію СБУ та здатися в полон. Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів.