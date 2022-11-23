У лісах, на полях та в запеклих міських боях українська армія кинула виклик негараздам, змусивши РФ багаторазово відступати протягом дев’яти жорстоких, кривавих місяців повномасштабної війни. Попри свій успіх, Україна пройшла лише половину шляху, повернувши близько 55% землі, яку Росія загарбала після вторгнення в лютому.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Україна веде наступ на більшій частині лінії фронту протяжністю 600 миль. Прогрес означає, що все більше російських ліній постачання на півдні тепер знаходяться в радіусі дії українських гармат та ракет.

Нові обставини також створюють переваги для росіян, чий відхід із Херсона був третім великим відступом у цій війні. Втім, це перемістило їхні сили на більш придатні для оборони позиції на східному березі Дніпра.

Тим часом росіяни продовжують відправляти в Україну новомобілізованих солдатів, щоби компенсувати величезні втрати.

Хоча військові аналітики часто відзначають, що зимова погода, ймовірно, уповільнить темп українських наступальних дій, вона також, безсумнівно, позначиться на погано оснащених російських солдатах.

Крім того, РФ розпочала те, що видання назвало “окремою війною”: ракетні удари та удари безпілотників, спрямовані на знищення інфраструктури України, погіршення якості життя мільйонів мирних мешканців у спробі деморалізувати їх.

Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив у понеділок, що військові мають “автономні джерела живлення”, тому проблеми з електромережею не впливають безпосередньо на солдатів на фронті.

На його думку, такі напади є мотивацією для солдатів, чиї сім’ї переживають труднощі, зміцнюючи їхню рішучість воювати.

Проте це виснажує систему ППО України, визнав Ігнат. Своєю чергою, Росія використовує відносно дешеві безпілотники, щоби цьому сприяти.

Наразі, за словами представника Генштабу ЗСУ генерала Олексія Громова, східний фронт залишається найскладнішим в країні. З 12 по 17 листопада українські військові повідомили про понад 500 бойових зіткнень у регіоні.

Зокрема, місто Бахмут Донецької області має обмежене стратегічне значення, але запеклі бої точаться з кількох причин. Для Росії його захоплення може відкрити шлях до інших більш важливих міст на Донбасі. Також Бахмут розглядається як так званий “трофей” російської приватної військової компанії “Вагнер”.

“По всій лінії фронту українці досягали успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали невдачі”, — заявив минулого тижня генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США,

Але генерал Міллі також зазначив, що росіяни все ще контролюють значну частину України.

Виступаючи по відео на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі в суботу, президент України Зеленський сказав, що багато людей запитують, як закінчити війну: “Але я попрошу вас сформулювати чіткіше питання — як відновити справжній і справедливий мир”, — сказав він.

Перемир’я зараз, за ​​його словами, не означатиме закінчення війни. Це просто дало б Москві час відновитися перед наступним нападом: “Аморальні компроміси, – сказав він, – призведуть лише до додаткової крові”.