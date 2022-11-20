Цитує міністра видання Reuters.
Після серії поразок на полі бою Росія націлена на завдання ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, які можуть залишити мільйони цивільних осіб наодинці з зимовим холодом.
Представники Пентагону переконані, що Москва сподівається виснажити протиракетну оборону України та виграти час, щоб перезавантажити свої сили.
Остін заявив, що Росія порушує закони війни.
“Це не просто помилки. Це не винятки з правил. Це звірства”, – сказав Остін. “Російські ракетні обстріли залишили невинних українців без тепла, води та світла. Ми бачили напади на школи. Вбиті діти. Розбомблені лікарні. Центри української історії та культури перетворені на руїни”.
Москва заперечує, що її збройні сили навмисно завдають ударів по мирних жителях або цивільній інфраструктурі.
Сполучені Штати та їхні союзники допомагали постачати зброю, розвідувальні дані та навчати українські сили, водночас не втручаючись безпосередньо у війну проти ядерної держави.
Остін заявив, що Сполучені Штати не будуть втягнуті у цю війну, але попередив про ризики глобального розповсюдження ядерної зброї, якщо Москва переможе.
“Колеги-автократи Путіна спостерігають за цим. І вони цілком можуть зробити висновок, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання”, — сказав Остін. “І це може привести до небезпечної спіралі розповсюдження ядерної зброї”.
Буквально через кілька днів після того, як президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін провели переговори в понеділок, Остін заявив, що Пекін, як і Москва, прагне “світу, де сила є головною”.
Остін сказав, що китайські літаки пролітають біля Тайваню в рекордній кількості майже щодня, в той час, як кількість, як він назвав, “небезпечних перехоплень” Китаєм американських або союзних сил на морі чи в повітрі зростає.
Пекін, який розглядає Тайвань як китайську провінцію, давно заявляє, що поставить острів під свій контроль і не виключає застосування сили для цього.
Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна і каже, що тільки народ острова може вирішити його майбутнє.
Остін сказав, що Сполучені Штати спираються на уроки України, щоб “зміцнити можливості самооборони наших індо-тихоокеанських партнерів”.
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