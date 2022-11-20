Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на форумі безпеки в Канаді, розповів, що вторгнення Росії в Україну може бути вступом до "можливого світу тиранії та безладу".

Цитує міністра видання Reuters.

Після серії поразок на полі бою Росія націлена на завдання ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, які можуть залишити мільйони цивільних осіб наодинці з зимовим холодом.

Представники Пентагону переконані, що Москва сподівається виснажити протиракетну оборону України та виграти час, щоб перезавантажити свої сили.

Остін заявив, що Росія порушує закони війни.

“Це не просто помилки. Це не винятки з правил. Це звірства”, – сказав Остін. “Російські ракетні обстріли залишили невинних українців без тепла, води та світла. Ми бачили напади на школи. Вбиті діти. Розбомблені лікарні. Центри української історії та культури перетворені на руїни”.

Москва заперечує, що її збройні сили навмисно завдають ударів по мирних жителях або цивільній інфраструктурі.

Сполучені Штати та їхні союзники допомагали постачати зброю, розвідувальні дані та навчати українські сили, водночас не втручаючись безпосередньо у війну проти ядерної держави.

Остін заявив, що Сполучені Штати не будуть втягнуті у цю війну, але попередив про ризики глобального розповсюдження ядерної зброї, якщо Москва переможе.