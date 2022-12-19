Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).
Командувач Об’єднаних сил України Сергій Наєв прокоментував майбутню зустріч Путіна і Лукашенка і зазначив, що вона відбудеться через день після зустрічі Путіна з російським військовим командуванням, на якій обговорюватимуться як найближчі, так і середньострокові цілі війни. Ймовірно, Путін обговорить ширшу участь білоруських сил у подальшій російській агресії проти України.
Зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу та зустріч Путіна та Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни та можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці.
Інші аналітики зазначають, що спроможність російської армії, навіть посиленої білоруськими збройними силами, підготувати та провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.
В Інституті вивчення війни наголошують, що людська сила, яку Росія формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів цієї осені.
- Розпочалася двісті дев’яносто дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Збройні сили України продовжують протидіяти ворогу на полі бою. Зокрема, протягом 18 грудня було вражено 2 склади ворожих боєприпасів.
- Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Також у населених пунктах Мелітопольського району окупанти планують залучити до війни проти України поліціянтів, що перейшли на бік ворога.
- Росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує використовувати всі сили та засоби, намагаючись прорвати нашу оборону.