На думку експертів аналітичного центру, запланована на 19 грудня зустріч президента РФ Володимира Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком є частиною тих самих зусиль продемонструвати проактивність, а також спроб створити інформаційні умови для нового етапу війни.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Командувач Об’єднаних сил України Сергій Наєв прокоментував майбутню зустріч Путіна і Лукашенка і зазначив, що вона відбудеться через день після зустрічі Путіна з російським військовим командуванням, на якій обговорюватимуться як найближчі, так і середньострокові цілі війни. Ймовірно, Путін обговорить ширшу участь білоруських сил у подальшій російській агресії проти України.

Зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу та зустріч Путіна та Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни та можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці.

Інші аналітики зазначають, що спроможність російської армії, навіть посиленої білоруськими збройними силами, підготувати та провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.

В Інституті вивчення війни наголошують, що людська сила, яку Росія формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена ​​для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів цієї осені.