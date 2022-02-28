Про це президент повідомив у своєму зверненні.
Він звернувся до Європейського Союзу з проханням щодо невідкладного надання членства за новою спеціальною процедурою.
Зокрема він сказав, що через війну та санкції Росія зазнає такі збитки “ніби війна пройшла їхньою територією”.
Для чого все це вам? Заради чого ви сюди всі прийшли?” — запитав Зеленський у росіян.
Він оголосив, що учасники бойових дій, воля яких обмежена, будуть звільнені з-під варти та зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни.
Коли я йшов у Президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе. Слава Україні!” — наголосив президент.
- Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна належить до Європейського Союзу ЄС, і блок хоче приєднання країни.
- Вона також заявила, що у Європейському Союзі прийняли рішення заборонити роботу російських RT та Sputnik, а також їхніх дочірніх структур.
- Стало відомо, що союзники Північноатлантичного альянсу посилюють підтримку України – йдеться про зброю, фінанси та гуманітарну допомогу.