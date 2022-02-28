У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський зауважив, що наразі Росія зазнає таких збитків, що складається враження ніби війна відбувається на її території.

Про це президент повідомив у своєму зверненні.

Він звернувся до Європейського Союзу з проханням щодо невідкладного надання членства за новою спеціальною процедурою.

Зокрема він сказав, що через війну та санкції Росія зазнає такі збитки “ніби війна пройшла їхньою територією”.

Для чого все це вам? Заради чого ви сюди всі прийшли?” — запитав Зеленський у росіян.

Він оголосив, що учасники бойових дій, воля яких обмежена, будуть звільнені з-під варти та зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни.