До Києва доправили тіло загиблого Романа Ратушного – його зустріли з почестями

Відомий столичний активіст та лідер громадської організації "Захистимо Протасів Яр" загинув у бою з окупантами на Харківщині. Сьогодні його тіло доправили до Києва.

Про це повідомляють #Букви.

Відомо, що Роман ратушний загинув під час боїв під Ізюмом на Харківщині. Він був розвідником у складі 93-ої ОМБр “Холодний Яр”. 5 липня активістові мало виповнитися 25 років.

Кортеж автівок із тілом Романа Ратушного рухався вулицею Протасів Яр від вулиці Івана Федорова/Миколи Грінченка до вулиці Солом‘янська. Автомобілі із загиблим не мали будь-яких ознак події. Вони проїхали вулицею на середній швидкості та не зупинялися. Під час проїзду кортежу зустрічаючі встали на коліна.

З перших днів повномасштабної агресії РФ проти України Роман став на захист Києва, а пізніше став розвідником. Він встиг взяти участь у звільненні Тростянця, в бойових діях на Сумщині та під Ізюмом.