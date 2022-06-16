Про це повідомляють #Букви.
Відомо, що Роман ратушний загинув під час боїв під Ізюмом на Харківщині. Він був розвідником у складі 93-ої ОМБр “Холодний Яр”. 5 липня активістові мало виповнитися 25 років.
Кортеж автівок із тілом Романа Ратушного рухався вулицею Протасів Яр від вулиці Івана Федорова/Миколи Грінченка до вулиці Солом‘янська. Автомобілі із загиблим не мали будь-яких ознак події. Вони проїхали вулицею на середній швидкості та не зупинялися. Під час проїзду кортежу зустрічаючі встали на коліна.
З перших днів повномасштабної агресії РФ проти України Роман став на захист Києва, а пізніше став розвідником. Він встиг взяти участь у звільненні Тростянця, в бойових діях на Сумщині та під Ізюмом.
До Києва доправили тіло загиблого Романа Ратушного – його зустріли з почестями // 15 фото
- Нагадаємо, громадський активіст Роман Ратушний загинув 9 червня у бою з окупантами під Ізюмом.
- Раніше головний редактор “Історичної правди” Вахтанг Кіпіані запропонував запровадити кілька премій Романа Ратушного для молодих авторів.
- Також у Києві запропонували перейменувати Волгоградську вулицю на честь Романа Ратушного.