#Букви зібрали пісні учасників сьогоднішнього відбору.
MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze
FO SHO – BLCK SQR
Еліна Іващенко – Get Up
Олександр Порядинський – Savior
GARNA – Who We Are?
KHAYAT – Call For Love
David Axelrod – HORIZON
TVORCHI – Bonfire
Жюрі національного відбору – шоумен Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і гендиректор “Хіт FM” Віталій Дроздов.
Незмінний ведучий нацвідбору – шоумен Сергій Притула.
Учасники, які за результатами голосування членів жюрі та глядачів пройдуть у фінал, виступатимуть 22 лютого. Тоді і визначиться представник України на пісенному конкурсі.
Конкурс “Євробачення-2020” відбудеться в місті Роттердам (Нідерланди). Перший і другий півфінали – 12 і 14 травня відповідно, а фінал – 16 травня.
- На міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2020”, який у травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі.
- Раніше організатори презентували офіційний логотип міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який цього року відбудеться в Роттердамі (Нідерланди). Його виконано у формі переривчастого кола, складеного з прапорів 41 країни-учасниці в порядку їхньої першої участі.
- У жовтні став відомий офіційний слоган 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”. Тож захід пройде під девізом Open Up (“Відкрийся”).