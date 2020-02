#Букви зібрали пісні учасників сьогоднішнього відбору.

MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze

FO SHO – BLCK SQR

Еліна Іващенко – Get Up

Олександр Порядинський – Savior

GARNA – Who We Are?

KHAYAT – Call For Love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Жюрі національного відбору – шоумен Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і гендиректор “Хіт FM” Віталій Дроздов.

Незмінний ведучий нацвідбору – шоумен Сергій Притула.

Учасники, які за результатами голосування членів жюрі та глядачів пройдуть у фінал, виступатимуть 22 лютого. Тоді і визначиться представник України на пісенному конкурсі.

Конкурс “Євробачення-2020” відбудеться в місті Роттердам (Нідерланди). Перший і другий півфінали – 12 і 14 травня відповідно, а фінал – 16 травня.