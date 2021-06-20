Про це повідомляється на YouTube-каналі vZbirna.
Пресаташе головного тренера національної збірної Микола Васильков провів екскурсію базою нашої команди та показав умови, в яких українські футболісти готуються до поєдинків.
У відеоролику показано готель збірної України, в якому також є спортзал для тренувань та басейн. Крім того, можна побачити кімнату для теоретичних занять, де Шевченко та його тренерський штаб дають вказівки гравцям і розбирають ігрові моменти.
- Як відомо, у п’ятницю, 11 червня, стартував чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020), який був перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року. #Букви розповідали, що відомо про “Євро-2020”, які збірні в ньому візьмуть участь та коли і з ким зіграє національна збірна України.
- 13 червня збірна України в результативному матчі програла Нідерландам з рахунком 2:3, хоча була близькою до нічиї.
- 17 червня у матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна України в Бухаресті обіграла Північну Македонію.