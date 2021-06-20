Під час фінального турніру Чемпіонату Європи-2020 збірна України мешкає у Бухаресті в готелі "Каро". Він розташований за 15 хвилин їзди від центру румунської столиці.

Про це повідомляється на YouTube-каналі vZbirna.

Пресаташе головного тренера національної збірної Микола Васильков провів екскурсію базою нашої команди та показав умови, в яких українські футболісти готуються до поєдинків.

У відеоролику показано готель збірної України, в якому також є спортзал для тренувань та басейн. Крім того, можна побачити кімнату для теоретичних занять, де Шевченко та його тренерський штаб дають вказівки гравцям і розбирають ігрові моменти.