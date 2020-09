Ми вже звикли до того, що передвиборна агітація може більше нагадувати експеримент над мовою та здоровим глуздом, ніж власне агітацію. Наприклад, на минулих парламентських виборах один з кандидатів з білбордів закликав виборців не забувати вимкнути праску, що знаходиться вдома. Другий кандидат виступив з лозунгом «Я не рахую голоси, я їх чую». Дуркуваті гасла, безумовно, привертають увагу.

Але тут головне не переборщити, інакше казус запам’ятають, а обличчя і ім’я кандидата забудуть на наступний же день. На подібні відчайдушні рішення – навмисно чи ні – частіше йдуть маргінальні політики, для яких головне не перемога, а участь.

Гірше, якщо помилки в агітації, навмисно чи ні, допускають політичні важковаговики. Адже від них очікуєш майстерності і витонченості, або хоча б професіоналізму. Але ні. І старі коні можуть неабияк псувати борозну.

За даними свіжого опитування Рейтингу, п’ятивідсотковий бар’єр зараз здатні подолати «Слуга народу», «Опозиційна платформа – за життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» і, раптово, Радикальна партія Ляшка. Десь на межі – партія «Голос». Навряд чи цей відносний електоральний успіх безпосередньо пов’язаний з успішністю передвиборної агітації, тому що вони теж, як і маргінали та неофіти, допускають прикрі помилки. Ось п’ять основних.

1.Розфокус повідомлення

Цим грішать, в основному, «Слуги». У «Слуг народу» є гасло «Україна – це ти», яке всі запам’ятали. Так, це не найвдаліше гасло хоча б тому, що це плагіат. У Юлії Тимошенко таке було ще в 2009 році. Але воно цілком вписується в тренд, заданий Володимиром Зеленським в інавгураційній промові (ми всі президенти) і забезпечує певну послідовність курсу. Хоча локалізація гасла – «Глеваха – це ти», «Ноздрище – це ти» – розмиває і знецінює ключовий посил.

Однак те, що партія генерує за межами форми «що завгодно – це ти», ще гірше. І головною невдачею тут можна, мабуть, визнати київську кампанію Ірини Верещук. Основна проблема полягає в шараханні від одного концепту до іншого. Цілком сучасна ідея про фемінізацію влади – «Новим мером буде жінка» – несподівано (хоча кого ми обманюємо, цілком очікувано) скотилася до якихось сексистських підморгувань про «підбадьорювання втомлених мостів».

Паралельно в кампанії почав розвиватися супергеройський сюжет: V-Верещук (мабуть, алюзія на комікс і фільм «V – значить вендета»), «Та, Верещук зможе». Однак все це супергеройство вперлося в смішний політ з парасолькою, теж, як виявилося, запозичений з британської реклами зеленої енергетики. На київських виборах кандидат від партії-лідера електоральних симпатій поводиться як класичний маргінал – перемогти не зможу, так хоч запам’ятаюсь. І це велика помилка.

Примітно, що кольорове оформлення кампанії «Слуг народу» змістилося до помітно більшого домінування жовтого кольору. Жовтий, в тому числі в поєднанні із зеленим – цілком прийнятне рішення для політичної реклами. Однак, згідно з численними дослідженнями, жовтий, на відміну від зеленого, не належить до тріади основних кольорів, що сприймаються позитивно (червоний, зелений, синій), і в основному провокує тривогу і збудження.

2.Агітація через заперечення

Використання заперечення в політичному повідомленні є визнаним маркером помилки. Справа в тому, що частка «не» є семантичною невидимкою, її вклад в формування значення, в активізацію асоціативних зв’язків і, в підсумку, в емоційний відгук на повідомлення в цілому мінімальний. Джордж Лакофф любить ілюструвати цю ідею таким прикладом: спробуйте сказати іншій людині «Не думай про слона»; про кого, як ви вважаєте, вона почне думати в ту ж секунду?

Заперечення прийнятне лише в тому випадку, коли до нього додається позитивне твердження, навколо якого можуть вибудовуватися асоціативні і емоційні реакції. Наприклад, соціальна кампанія Do not mess with Texas (Не жартуйте / Не смітіть Техасом) була побудована на позитивній рольовій моделі. В оригінальному відеоролику, що дав початок кампанії, популярні (і дуже злі) футболісти збирали сміття у величезні брендовані урни. Їх грізне попередження не жартувати з батьківщиною стало мегапопуларним мемом і увійшло в історію.

Твердження «З незалежністю не жартують», обране партією «Європейська солідарність» в якості несучої конструкції кампанії, безперечне. Проте в ньому не одне, а два заперечення ( «незалежність» і «не жартують»).

3. Суперечливість повідомлення

Найпоширеніша і погано помітна помилка в політичній агітації – це протиріччя вербальних і невербальних елементів повідомлення. Це, наприклад, коли з гаслом «Наша мета – європейський Київ» сусідить портрет Петра Порошенка в образі звичайного чиновника.

Європейськість Києва – поняття досить розмите, що вимагає додаткових уточнень, що саме мається на увазі: перехід на транспорт на поновлюваних джерелах енергії, відновлення архітектурної автентичності, платний в’їзд в центр, тощо. Якщо вже єдиним візуальним елементом, покликаним розкрити зміст вербального повідомлення, є портрет лідера, то він повинен розвивати тему.

Те ж саме можна сказати про борд Олексія Гончаренка «Зеленими в Києві повинні бути тільки каштани». В принципі, сенс цієї заяви досить прозорий. Непрозорим його робить зображення Олексія Гончаренка, що знімає краватку. Чому, навіщо?

Протиріччя вербальних і візуальних елементів в політичній комунікації створює відчуття нещирості. А це і так слабке місце Петра Порошенка і його політичної сили.

4. Банальність



Гірше надмірної винахідливості в політичній агітації може бути тільки надмірна банальність. Слоган «Батьківщини» «Єдина надійна команда», мабуть, є, так би мовити, найбільш добротним комунікаційним рішенням з усіх тут перерахованих. І дуже нудним. Може, з розвитком кампанії ця рамка розгорнеться в щось більш емоційно ангажуюче. У нинішньому ж вигляді це не чіпляє.

5. Тролінг

Українські політики не сильні в великих дебатах, але дуже люблять дрібні причіпки. Ще до офіційного старту передвиборчої кампанії партії розгорнули міжусобиці прямо на білбордах. У Дніпрі ОПЗЖ вступило в візуальну перепалку відразу і з «Батьківщиною», яка оскаржувала видану російською мовою заяву Сергія Нікітіна «Це наше місто!», І з «ЄС».

З «Європейської солідарністю» у ОПЗЖ трапився довгий «роман у листах» з приводу того, чи є заклик до проведення місцевого референдуму проявом сепаратизму. На рахунок сепаратизму не знаю, але провокацією точно є.

Кидається в очі, що партії «Европейська солідарність» і ОПЗЖ, будучи ідеологічними антиподами (щонайменше, антиподами є їхні виборці) вибрали однакову кольорову гаму – синій, білий, жовтий – і при цьому їх візуальні рішення виглядають ніби фотонегативи одне одного.

У «Європейської солідарності» так само чимало любителів (і професіоналів) троллінгу на адресу «Слуг народу». «Зелень по осені опадає», «Україна – це ми», «каштани» Гончаренка – на будь-який смак.

Все це безумовно весело, якби не одне але. А де в цьому обміні уколами виборець? А інтереси виборця у нас традиційно губляться на тлі титанічної дотепності (ні) і роздутих Его (о, так) політичних важковаговиків. За що їх, власне, і не люблять.

Апломб, зарозумілість, неакуратність політичних повідомлень на білбордах – це, безумовно, сумно. Але не так важливо. Оскільки Радикальна партія Ляшка, наприклад, посіла почесне п’яте місце в рейтингу електоральних симпатій, якщо вірити групі Рейтинг, не ведучи жодної кампанії в загальнонаціональному масштабі. Може, саме тому й зайняла. Іноді мовчання – золото.