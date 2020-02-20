Інформація про можливе розміщення евакуйованих українців з Вуханю в санаторії “Нові Санжари” Національної гвардії з’явилася 19 лютого 2020 близько 19:00 на сайті Ехо. Інформація була з таємних джерел. Тоді та новина почала ширитися місцевими пабліками в соцмережах та в меседжерах.

Станом на 21:00 того ж дня під санаторієм почали збиратися люди та блокувати під’їзди до санаторію. Він знаходиться за кілометр від центру села.

Жодної інформації від органів влади люди не отримують до ранку 20 лютого, а точніше, до 10:44, колиВолодимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook офіційно повідомив, що евакуйованих українців та інших іноземців розмістять у Нових Санжарах у “закритому медичному центрі” та наголосив, що “українець має залишатися українцем”, тим самим закликавши до людяності.

Новосанжарці та мешканці навколишніх сіл оголосили “повну мобілізацію” і поїхали в селище.

Дороги з Полтави до Нових Санжар перекриті людьми. Дороги з Дніпропетровщини (Новосанжарський район межує з Дніпровською областю) теж.

Національна гвардія прорвала оборону в одному місці, але люди заблокували міст через річку.

Автобусне сполучення між селами скасоване. Під’їзди до Нових Санжар блокуються і поліцією щоб не допустити збільшення мітингувальників.

Хочу наголосити, що протестувальники не так проти розміщення евакуйованих людей десь на території району, як їх обурює повна секретність та відсутність діалогу з боку посадовців.

Тільки сьогодні вранці нацгвардійці за допомогою БТРів відтіснили машини мешканців, які заблокували дорогу, витягнули з натовпу кілька людей і побили їх. Тим самим розблокували дорогу для автобусів, які завезли якесь спеціальне обладнання до санаторію. А вчора вдень, за інформацією від мешканців, виписали відпочиваючих та перевезли до Миргороду, а працівників санаторію змусили вимкнути телефони та робити генеральне прибирання закладу.

Кожна нова інформація обростала новими “фактами” та чутками.

На сьогоднішній день у мешканців селища та району немає інформації про те, як буде працювати санаторій, які заходи безпеки вжито для забезпечення життя і здоров’я працівників, що робити людям, які живуть порядз санаторієм, які заходи безпеки мають застосовувати мешканці селища, як довго там будуть евакуйовані і ще безліч і безліч питань, на які ніхто не намагається дати відповідь.

Комусь дуже вигідно поширювати меседж, що люди проти своїх же людей, і що люди, які протестують якісь не такі і дикі. Від своїх односельчан особисто та комунікуючи в групах у соцмережах, я не бачу протесту проти людей. Протест скоріше проти бездарних і недолугих намагань влади “всьо порішать” і повний ігнор місцевого населення.

Як медіаекспретка я б рекомендувала владі починати комунікацію за декілька днів до події, що дозволить людям звикнути до інформацію та обдумати її, а не емоційно реагувати. Також потрібно давати якнайповнішу інформацію про заходи безпеки для жителів та поради як убезпечитися від зараження. А коли емоції мешканців вже зашкалюють потрібно виходити до них і говорити та відповідати на запитання, доки вони не закінчаться.