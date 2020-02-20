В полиции Полтавской области рассказали, что ситуацию в Новых Санжарах на данный момент удалось стабилизировать. В город приехал министр внутренних дел.

Об этом #Буквам рассказал начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Олег Сулаев.

“Люди находятся на месте, акция продолжается, с ними ведут переговоры первые лица области, насколько мне известно, даже председатель Национальной полиции, министр внутренних дел с ними общаются”, – сказал спикер.

Также в полиции добавили, что на данный момент протестующие ведут себя спокойно.

“Агрессивно было только утром, когда чуть больше 10 человек начали сопротивляться полицейским. Их локализовали, им объяснили законодательную базу. После этого инцидента больше противостояний не было”, – пояснил Сулаев.

В то же время представитель полиции добавил, что на данный момент поданных заявлений о правонарушениях в Новых Санжарах не зафиксировано ни со стороны полицейских, ни со стороны протестующих.

“Я надеюсь, что большинство людей нас услышат и проявит терпимость, понимание ситуации”, – сказал он.

Также в одной из местных групп в Facebook было опубликовано видео якобы с места событий, на котором видно министра внутренних дел Арсена Авакова.

Gepostet von Сергей Петрович am Donnerstag, 20. Februar 2020