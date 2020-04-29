На відміну від Західної Європи, до України вірус COVID-19 прийшов значно пізніше. Така ситуація могла зіграти на руку владі та дати більше часу для підготовки до боротьби з новим захворюванням. Однак цього не сталося. Україна зустрічала пандемію тотальним дефіцитом необхідних товарів, непідготовленістю медичних закладів та з величезними кадровими проблемами у Міністерстві охорони здоров’я.

Раніше ми вже розповідали про неготовність медичних закладів України до можливого сплеску захворювань на COVID-19. Також чимало було сказано про причини неготовності влади до цієї проблеми. Сьогодні ж ми розповімо про тих, хто звик залишатись у тіні. Це українські виробники тих самих дефіцитних масок, антисептиків і захисних костюмів. На початку карантину Мінекономіки зібрало власний перелік таких виробників, який потрапив до StateWatch.

З якими проблемами довелося зіткнутися українським виробникам? Чому виник дефіцит необхідних товарів? Та чи загрожує нам нова хвиля дефіциту у разі збільшення випадків Covid-19 в Україні? Ці запитання на умовах анонімності ми поставили підприємцям, що займаються виготовленням товарів індивідуального захисту в Україні.

Дефіцит та різкий ріст виробництва

На початку поширення COVID-19 в Україні аптеки, лікарні та інші заклади зіткнулись із тотальною нестачею засобів індивідуального захисту (маски, захисні костюми, антисептики) (далі – ЗІЗ) . Причиною цього дефіциту став масштабний продаж всієї необхідної продукції за кордон. Поки бізнесмени розпродавали всі запаси іншим країнам, влада ніяк на це не реагувала, чим спричинила появу дефіциту на ринку.

Через нестачу продукції на складах основна частина роботи лягла на плечі українським виробникам, які повинні були у максимально короткі строки налагодити виробництво засобів індивідуального захисту.

“По-перше, не вміли робити. Маска – нібито виріб легкий, нічого складного там немає, але, коли це стосується організації, не готові до цього були. Потрібно було 5 днів, щоб все це організувати, технологічно все це розкласти правильно. Тому так і вийшло”, – розповідає представник ТОВ “Технограні”, що займається виготовленням різних засобів індивідуального захисту.

Виробники, з якими нам вдалось поспілкуватися, повторювали приблизно одні й ті ж цифри. В момент утворення дефіциту попит на їхню продукцію виріс у десятки разів. Деякі з виробників, які раніше взагалі не займались виготовленням подібної продукції, розповіли про масштаби виробництва у найбільш піковий період:

“З приводу збільшення замовлень… Ну, ми зробили, мабуть, мільйон масок, раніше ми їх зовсім не робили. Але вже пройшов пік. На наступному тижні ціни на маски впадуть, і впадуть добре. І вже маску можна буде купити за 10 гривень. І не буде проблеми – де купити. Ми у наших магазинах вже знижуємо ціни, і оптові також” – розповідає Олександр Барсук з компанії ПП “Ярослав”.

Виробники також наводять орієнтовні цифри, якими вони оперували на момент найбільшого дефіциту:

“Щодо масок, то колосальний був попит, який потім в рази зменшився. У цифрах запити були на 20 тисяч масок на добу. Зараз 3-5 тисяч максимум” – згадує представник компанії “Технограні”.

Загалом же підприємці говорять про зменшення попиту на ринку. В першу чергу вони пов’язують це зі збільшенням пропозиції з боку виробників:

“Зараз замовлень уже менше стало. По-перше, попривозили літаками з Китаю, частково всі почали шити. Що шиють – це вже інше питання. Бо що попало шиють, але шиють. Такого вже немає, що дай хоча б що-небудь – дай за будь-яку ціну. А таке було”, – згадує Олександр Барсук з компанії ПП “Ярослав”.

Ризик виробничого дефіциту

Як цього і можна було очікувати, дефіцит та попит на споживчому ринку призвели до того, що виробники не змогли впоратись із навантаженням, що на них лягло. Переважна більшість виробників повідомила нам, що їм доводилось відмовляти великій кількості потенційних покупців через нестачу виробничих потужностей. Однак не це найбільше турбує виробників. Багато з них, особливо ті, що займаються виготовленням масок та захисних костюмів, кажуть про те, що дуже швидко вони можуть зіткнутися з новою проблемою – нестачею “сировини” для виготовлення своєї продукції.

Ось що про цю проблему нам розповіли на Чернігівському учбово-виробничому підприємстві українського товариства глухих, що також займаються виготовленням ЗІЗ:

“Ризик дефіциту сировини існує постійно, оскільки українська промисловість не в змозі забезпечити необхідні обсяги, а постачання з-за кордону в умовах всесвітнього карантину дуже проблематичне”.

Компанія “ЛТІ”, що спеціалізується на одноразовому медичному одязі, також вказала на залежність власного виробництва від імпортної сировини:

“Основні комплектуючі – це нетканий матеріал, який виробляють кілька підприємств в Україні з імпортного грануляту поліпропілену. Тому ризик дефіциту дуже реальний”.

У виробників масок теж не все добре. Один із співрозмовників, а саме представник ТОВ “Технограні”, розповів нам про те, що наразі найбільша проблема для виробників масок – це потреба у резинці для масок:

“Передусім це резинка. Вона вже підскочила в ціні, і далі буде ще гірше”.

Антисептики та дезінфекційні засоби

На відміну від масок та захисних костюмів, виробники антисептиків та дезінфекційних речовин не очікують проблем з дефіцитом виробничих матеріалів. Пов’язано це з відсутністю імпортних компонентів у виготовленні та відносною простотою виробництва.

Ми поспілкувалися із представником ТОВ “Наноматеріали і нанотехнології”, що займається виготовленням дезінфекційних речовин, і дізналися про особливості виробничого процесу під час пандемії:

“Замовлення збільшилися вдесятеро – це мінімум. Головна проблема була в розливі або тарі, пляшечок не було. Ми якби самі це робили, то, звичайно, захлинулися б, але ми підв’язали ті структури, в яких є система збуту, система розливу. Нам головне – робити активну речовину. А вони це розливають”.

За словами підприємця, проблем з антисептичними засобами наразі немає. Однак є чималі ризики з якістю виконання дезінфекційних процедур.

“Київ зараз готові дезінфікувати близько 100 компаній. Ніколи стільки компаній не було. Був випадок комедійний, коли ось такі хлопці з цих 100 фірм прийшли і запитують: “А у вас робочий склад який?” Ми говоримо, що 1 до 10, і тоді все працює. А вони запитують: “А можна 1 до 100?”. Це перше, що їм спадає на думку… А якщо вони це все купили або своє ллють? Отже, вони 1 до 100 і роблять… Значить, це вони водою бризкають і беруть гроші”.

Як бачимо, наразі в Україні вже немає того дефіциту на ЗІЗ, що був на початку поширення пандемії. І хоча виробництво багатьох із цих засобів досі викликає запитання щодо якості, але наявність вибору на ринку – це вже хороший знак.

Однак, варто зауважити, що зростання кількості захворювань та погіршення ситуації загалом у країні можуть призвести до нової хвилі зростання попиту на ринку на засоби індивідуального захисту. І попри вже налагоджену роботу багатьох спеціалізованих підприємств, при великому навантаженні на виробників, – останні можуть зіткнутися з такою проблемою, як нестача виробничих матеріалів для виготовлення своєї продукції. Власне, це і може стати новим викликом як для виробників, так і для держави загалом.

Олександр Гуменюк для “Букв”, в рамках проєкту StateWatch за підтримки програмної ініціативи “Громадське здоров’я” МФ “Відродження”.