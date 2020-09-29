Володимир Зеленський в своєму сприйнятті Європи і правда пішов недалеко від Віктора Януковича, який буквально виставив Україні на торги в 2012-2013 роках. А потім із подивом виявив, що в ЄС його сприймають як Невловимого Джо з анекдотів.

Слова Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля встигли викликати неабиякий міжнародний скандал. У своїй колонці для “Європейської правди” Боррель написав, що в час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав йому про те, що “Європа – не банкомат і не благодійна організація”. Після протестів з Банкової Боррель був змушений дезавуювати свою заяву і відкликати відповідний абзац зі статті.

Офіс президента може вважати зміну колонки Борреля своєю перемогою. Але без сумніву, перемога ця – Піррова. Сам факт написання цього матеріалу, як і тези, які в ньому звучать – безпрецедентні для європейської політики. І навіть редагування не здатне змінити сам факт надзвичайно жорсткої розмови, яка відбулася в кабінеті президента. Адже в публікації Борреля чорним по білому написано про згортання реформ, в тому числі реформ передбачених Угодою про асоціацію, про те, що влада не звертає увагу на численні кримінальні пригоди Ігоря Коломойського і не особливо прагне розслідувати факти насилля проти активістів.

Як би там не було, але фраза про те, що “Європа – не банкомат” увійшла в побут, а усвідомлення того, що влада згортає процес європейської інтеграції не прибереш – пам’ять редагуванню не піддається.

Володимир Зеленський – далеко не перший український президент, який дивиться на Європейський Союз через призму радянського сприйняття. Характерною особливістю цього кута зору є укорінений у всіх радянських людей штамп про те, що Україна є полем битви між Росією і Заходом. У цій парадигмі мислення Україна розглядається як приз, сама наявність якого в західній сфері впливу вже є метою “ворогів Росії”, отже приз цінний сам по собі.

Ще однією особливістю цієї ущербної школи кремлівської політичної історії є панування міфу про те, що метою умовного Заходу є бездонні ресурси України. Оцінка грошей в якості єдиної цінності в житті і сприйняття реальності через грошову перспективу – вельми характерна особливість пострадянських суспільств. І основа нерозуміння Європи широкими верствами населення та еліти.

Нерозуміння генези Європейського Союзу – своєрідна біла пляма пострадянської еліти, завдяки якій часто виникає враження, що європейці і керівники пострадянських країн як ніби говорять один з одним на різних мовах. У наших широтах поширене переконання, що Європейський Союз формувався насамперед на основі “Союзу вугілля і сталі” і що в основі його лежали саме економічні інтереси. А всі слова про єдність, цінності і європейські мрії і так далі – всього лише виверт для лохів, завдяки якому таким же корисливим, як і пострадянським елітам, елітам європейським вдалося реалізувати глобальний економічний проект. І раз так – то навіщо панькатися? Давайте перейдемо відразу до суті, тобто до питання бабла.

Правда ж, як завжди, відрізняється від трактування на 180 градусів. Дійсно, “Союз вугілля і сталі” став функціональною лабораторією, в якій випробовувалися інтеграційні механізми майбутньої єдиної Європи. Однак цінності і мрія завжди стояли на першому місці. Перший концепт єдиної Європи належав перу польського вченого Войцеха Ястшембовського. Він зібрав свої 77 статтей присвячених темі єдності європейського континенту в одній роботі. Робота була опублікована в 1831 році і називалася “Про вічний мир між націями”. І стала відповіддю на жахи війни, які пан Войцех спостерігав під час битви за Варшаву проти, до речі, російської царської армії. Подальші дослідження в цій темі проводилися італійцем Джузеппе Мазіні, і були озвучені ним і великим письменником Віктором Гюго в ході засідання Міжнародного конгресу миру в Парижі в 1849 році. В основі всіх цих праць, які згодом стали фундаментом Європейського Союзу лежали ідеї мирної Європи, чиє благополуччя полягає в умовах рівності і свободи народів, закріпленої в конституції Європи та з загальноєвропейським сенатом, який повинен був погоджувати всі питання, що виникли в процесі співіснування.

Єдина Європа стала відповіддю народів і держав на дві руйнівні світові війни. Відповіддю на жахи війни. Відповіддю про те, що тільки спільні цінності, демократія і співіснування в рамках єдиного простору свободи можуть вберегти континент від подальших руйнувань.

Жозеп Боррель, будучи політиком європейських масштабів, точно розуміє все описане вище. Це просто вшито в його голову на рівні підсвідомості. А Володимир Зеленський в своєму сприйнятті Європи і правда пішов недалеко від Віктора Януковича, який буквально виставив Україні на торги в 2012-2013 роках. А потім із подивом виявив, що в ЄС його сприймають як Невловимого Джо з анекдотів. Раптово з’ясувалося, що інтеграція в ЄС вимагає реформ і демократії, її треба заслужити, тоді як входження в сферу впливу Росії пов’язане виключно з отриманням грошової вигоди від Кремля в обмін за державний суверенітет.

Саме тому фраза про “банкомат” стала настільки скандальною. Фактично глава європейської дипломатії показав, що він розуміє те, наскільки неповноцінно бачать Європу нинішні українські можновладці. І ця фраза як батіг вдарила по Володимиру Зеленському та йому оточенню саме тому, що виявилася правдою.

Правдою настільки ганебною, що від цього сорому просто виявилося нікуди дітися. Раптом виявилося, що “не лохи” мешкають не тільки на вулиці Банковій, але і в Брюсселі. А чутки про те, що європейців можна легко розвести виявилися дещо перебільшені.

Тим часом, розуміння цієї правди необхідно не стільки Брюсселю, який не має жодних ілюзій щодо нашої еліти, скільки нам самим. Європа – правда не банкомат. Європа – це мрія. І Володимир Зеленський підриває цю мрію, право на яку українці відстояли своєю кров’ю під час “Революції гідності” і в ході оборонної війни проти російського агресора.

Гарна новина полягає в тому, Володимиру Зеленському нікуди діватися. Росія не дасть йому грошей, як Януковичу. Оскільки для Росії навіть такий умовний президент як Зеленський – все одно не є своїм. Єдиною людиною, під яку Кремль міг би виділити гроші є Віктор Медведчук. Однак для цього він повинен стати генерал-губернатором Малоросійського автономного округу. Чого, як ми сподіваємося, не станеться. Що стосується Європи, МВФ і Вашингтона, то як раз вони готові надавати фінансову допомогу Україні. Готові виступити банкоматом, якщо тільки в такому вигляді їх поки сприймає українська влада. Але для користування своїм рахунком борги по кредитці необхідно буде погасити. Грошей за руйнування державних інституцій і згортання реформ не буде.

А значить, Володимир Зеленський повинен буде в підсумку відмовитися від загравання з олігархами і Москвою. Або не відмовитися, і пожинати наслідки свого вибору у вигляді масштабної політичної та економічної кризи. І втратити в процесі владу.

Головним же нашим завданням як суспільства є витравлювання з себе совка. Тому що стати справжніми європейцями ми зможемо тільки тоді, коли зрозуміємо, що мрія і цінності в сучасному світі завжди повинні стояти над грошима. І тоді гроші стануть просто побічним продуктом реалізації цієї мрії.