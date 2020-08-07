У четвер Мін’юст США висунуло звинувачення українському олігарху Ігорю Коломойському в розкраданні мільярдів доларів у Приватбанку, яким він колись володів, а потім — використовуванні компаній для відмивання цих грошей. В той же день в об’єктах власності українського олігарха були проведені обшуки і вилучені документи.

Це вже другий тривожний дзвінок для Коломойського за останній рік.

У 2019 аналогічні дії Мінюсту США та ФБР змусили Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова забути про алергію на амброзію і повернутися в Україну, щоб Ізраїль їх раптом не видав США.

Справа в Штатах виникла акурат тоді, коли Коломойський розраховував якщо не повернути сам Приватбанк за президента Володимира Зеленського, який мав з ним бізнесові справи, то принаймні отримати компенсацію від держави завдяки ручним судам.

Втім навіть свій президент Коломойського вимушений був вибрати кредити МВФ, а не олігарха. Через рік після обрання Зеленський мав погодися на званий «антиколомойський закон», який по суті не дозволить олігарху повернути банк. Як компенсацію собі Коломойський міг би вважати звільнення керівництва Нацбанку, яке «забрало» в нього банк.

Здавалось би бойова нічия, але ні. До Коломойського повернулись проблеми, які він начебто вирішив.

Кур’єри Джуліані і війна з Байденом

У квітні до Коломойського в ізраїльську Герцлію прилетіли Лев Парнас та Ігор Фруман, які шукали посередника для зустрічі адвоката Трампа Руді Джуліані та Володимира Зеленського. Прилетіли вони начебто на запрошення Коломойського. Але так само ним і були вигнані. Після чого вони звернулись в ГПУ з заявами про загрозу життю. А Коломойський назвав їх аферистами. Ні перші, ні другий не сказали правди про предмет розмови.

Як відомо, Парнас і Фруман шукали підтримки в нового президента України для розслідування проти Джо Байдена. І саме з цього приводу з ним мав зустрітись Джуліані.

Відтак, коли Коломойський вигнав гінців, Джуліані в травні 2019 зробив кілька заяв американським телеканалам та українським ЗМІ, де відверто вимагав від Зеленського відмовитися від співпраці з Коломойським, проти якого йде розслідування у Штатах.

Втім через кілька місяців, вже через інші мости, Коломойському таки вдалося порозумітися з Джуліані і розмовии про справу ніби припинились.

Хоча через спротив, в тому числі Олександра Данилюка та Андрія Богдана зустріч з Джуліані влітку минулого року так і не відбулась. Адвокат Трампа почав перемовини через Андрія Єрмака, але тут вже сталась історія з імпічментом Трампа через тиск на Зеленського.

Тим часом Коломойський дав медійну підтримку для роздування антибайденівської істерії через так звані «плівки Деркача».

Тому комусь це може здатись відповіддю Байдена, але рівно через рік Коломойський знову потрапив в поле зору Мін’юсту США, який тепер збирається конфіскувати його майно, скуплене в Штатах за гроші, виведені з Приватбанку.

Американська Оптима Коломойського

4 серпня ФБР провело обшуки в офісах компанії Optima в американських містах Клівленд і Маямі.

Наразі Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.

У двох поданнях федеральних прокурорів у суді в Маямі йдеться про звинувачення, що мільярдери відмивали у США гроші, привласнені з українського Приватбанку, яким вони володіли до націоналізації.

Роками Коломойський та Боголюбов скуповували нерухомість в США, виводячи гроші з Приватбанку.

Серед придбань Коломойського та Боголюбова, як заявляє Міністерство юстиції, були понад 5 млн квадратних футів (понад 1,524 млн квадратних метрів — ред) комерційної нерухомості в Огайо, металургійні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані. Скарги на конфіскацію стосуються також близько 19,5 акрів (78913,7 метрів — ред.) офісного парку в Далласі та будівлі PNC Plaza у Луїсвіллі.

Звинувачення Мін’юсту схожі на звинувачення в цивільному позові, поданому Приватбанком у суд Делаверу.

У травні 2018 року «ПриватБанк» ініціював судовий розгляд у США щодо вищезазначених колишніх власників. Пізніше, у грудні 2019 року, банк подав доповнену позовну заяву, яка містить опис схеми на суму близько 86 млн доларів з використанням інвестиційних рахунків Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda).

У ньому стверджується, що обидва колишні власники відмили 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії.

У судових документах [оприлюднених] у четвер Міністерство юстиції стверджувало, що двоє ділових партнерів Коломойського та Боголюбова — Мордехай Корф та Уріель Лабер — допомагали у придбанні та керували майном олігархів у США, яке часто носить певну версію назви “Optima” (йдеться про групу компаній у складі Optima Management Group, перше слово у назві яких часто буває “Optima”, наприклад, “Optima Ventures” — ред.).

У один момент Optima Ventures стала “найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді”, заявило Міністерство юстиції.

Раніше BuzzFeed писало, що за ці гроші придбано люксовий готель на 484 номери у Клівленді з видом на озеро та 21-поверхова офісна вежа в декількох кварталах від готелю.

Раніше в позові Приватбанку були вказані інші придбання, і ми наводимо далеко не повний перелік:

– One Cleveland Center: Цей об’єкт розташований за адресою 1375 East 9th Street, Клівленд, штат Огайо, 44114. Він був придбаний за 86,3 млн доларів 15 травня 2008 року через Optima One Cleveland Center, LLC, а пізніше переданий ТОВ «Оптіма 1375», а потім Optima 1375 II, ТОВ.

– Public Square, Cleveland, Ohio 44113 : Ця нерухомість була придбана 29 липня 2008 року за 34 мільйони доларів через Optima 55 Public Square, LLC.

– Будівля Хантінгтона: ця нерухомість розташована за адресою 925 Евклід-авеню, Клівленд, штат Огайо, 44115. Її було придбано 14 червня 2010 року за 18,5 мільйонів доларів через Optima 925, LLC.

– AECOM / Penton Media Building: Ця нерухомість розташована за адресою 1300 East 9th Street, Клівленд, штат Огайо, 44114. Її було придбано 16 серпня 2010 року за 46,5 мільйонів доларів через Optima 1300, LLC.

– Будівля Crowne Plaza: Ця нерухомість розташована за адресою 777 авеню Сент-Клер, Клівленд, штат Огайо, 44114. Її було придбано 7 жовтня 2011 року через Optima 777, LLC. Угода була здійснена через спільне підприємство з Sage, що базується в Денвері, і вони вклали в придбання 9 мільйонів доларів. У 2014 році будівля Crowne Plaza була суттєво перероблена та переоформлена під готель Westin.

Завдяки цим придбанням Optima Ventures стала найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді.

За той самий період часу Optima Ventures та її філія Optima International – придбала великі активи комерційної нерухомості за межами штату Огайо, включаючи придбання в 2008 році 1,5 мільйона квадратних футів колишнього виробничого обладнання Motorola в Гарварді, штат Іллінойс; купівля у 2008 р. башти Stemmons на 100 000 квадратних футів у Далласі, Техас; придбання в 2010 році колишнього штаб-квартири CompuCom в Далласі, штат Техас; і придбання в 2011 році PNC Plaza за 77 мільйонів доларів у Луїсвіллі, штат Кентуккі.

В позові Приватбанку також вказується, що наприклад, у квітні 2008 Нікопольський феросплавний завод та Запорізький феросплавний, що були підконтрольні оточенню Коломойського, отримали 2,7 млн. дол. США та 4,3 млн. дол. Метою позик було “фінансування поточної ділової діяльності суб’єкта господарювання”.

Також 30 квітня 2008 року компанія Bocatoro Enterprises Ltd. (“Bocatoro Enterprises”), отримала 40 мільйонів доларів кредитної виручки від ПриватБанку на Кіпрі за “поповнення плаваючих активів” для платежів відповідно до договорів, включаючи придбання акцій.

Однак виручка від позики не була використана для зазначених цілей. Натомість доходи відмивались через 42 операції та 15 рахунків, включаючи рахунки компанії Divot Enterprise відповідача Коломойського, Ralkon Commercial та Pavanti Enterpirses, а також Боніку відповідача Боголюбова та рахунки Blisont Capital та Brotstone UBO.

Зрештою за ці кошти через Pavanti Enterpirses за 36,1 мільйона доларів було придбано One Cleveland Place, – згадується в позові Приватбанку.

Інший випадок – 28 серпня 2013 року українська юридична особа НЗФ отримала дві позики на 15 мільйонів доларів у ПриватБанку Україна начебто для фінансування поточної ділової діяльності суб’єкта господарювання. Однак кошти від позики не використовувалися для цієї мети.

Скоріше, виручені кошти відмивались у трьох операціях, пов’язаних з Боголюбовим «Chemstar Products» та Divot Enterprise та Kadis Holding та Pavanti Enterprises відповідача Коломойського. На думку авторів позову, відповідачі Боголюбов і Коломойський скористалися Pavanti Enterprises, щоб передати щонайменше 2,4 мільйона доларів цих кредитних коштів на банківський рахунок Optima Ventures в США для оновлення готелю Westin Cleveland.

В документах Мінюсту США є інший випадок з тим же НФЗ, який отримав позику на 14,8 мільйонів доларів на фінансування поточних операцій. Натомість ці гроші пішли на придбання нерухомості в Клівленді.

По суті схема складалась з кількох етапів: спершу українські фірми, які належали Коломойському та Боголюбову, оформляли в “Приватбанку” мільйонні позики в доларах.Їх виписували на підставні цілі – здебільшого в документах вказували “фінансування поточної бізнес-діяльності”.

Далі нн-ну суму пересилали фіктивним фірмам у Кіпрі, які мали рахунки в кіпрській філії “Приватбанку”. Загалом було 52 такі фірми – через рахунки цих компаній проходили мільйонні транзакції, хоча насправді вони не мали ні активів, ні працівників, і не вели жодного бізнесу.

Якщо іншим клієнтам Приватбанку доводилось збирати стоси документів, то цим фірмам достатньо було папірця від юридичнихі контор: Marangos & Hadjipapa та Andreas Sofocleous & Co.

На третьому етапі гроші з Кіпру переказували на рахунки довірених осіб Коломойського і Боголюбова у США. А ті вже інвестували їх у нерухомість та металургійні заводи в США.

А що ж з позиками? А їх погашали за рахунок нових кредитів.

До чого тут Зеленський?

Президенту Володимиру Зеленському навряд чи подобаються новини про Коломойського.

По-перше, тому що пов’язані з ним та його оточенням фірми також фігурували в аналогічних схемах Коломойського. Детально одну з них описав Володимир Ар’єв. Може, вони і не випливуть у цьому розслідуванні Мін’юсту, але можуть стати таким самим мечем, як свого часу «сліпий траст» для Петра Порошенка.

Але навіть, якщо Штати і не чіпатимуть поки самого Зеленського, то йому доведеться вирішити, що робити з Коломойським.

Теоретично Україна не видає своїх громадян і президент може і не віддавати олігарха. Але, по-перше, це йому коштуватиму проблем у співпраці з МВФ і США. По-друге, захист олігарха коштуватиме рейтингу.

Якщо ж Зеленський, наприклад, зважиться позбавити Коломойського громадянства, то він відкриє з усією очевидністю для себе скриню Пандори з одкровень олігарха, як отримував гроші сам президент.

При чому гарантії Коломойському знадобляться не перед тим, як він привітається з ФБР, а набагато раніше. А значить і тероризувати Зеленського він почне значно раніше.