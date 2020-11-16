“У той день, коли мене перевозили в Третю лікарню, у Восьмій лікарні один з хворих на коронавірус викинувся з вікна. Коронавірус дуже сильно впливає на психіку. Іншого хворого хотіли виписати додому через тиждень з температурою 38,2. Не вистачає ліжок, і людей буквально викидають з лікарні”, - згадує чоловік.

На початку жовтня представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт прогнозував, що вже найближчим часом кількість нових хворих на коронавірус складатиме від 7 тисяч до 9 тисяч на день. Станом на середину листопада кількість хворих, у яких виявили COVID-19, перевищує 10 тисяч осіб. “Зелених” і “жовтих” зон карантину в Україні вже більше не залишилось навіть на Херсонщині.

Лікарні переповнені в Одесі, Івано-Франківську, на Полтавщині. Під центри лікування коронавірусу переобладнують травматологічні, хірургічні та інші відділення. У Луцьку, Черкасах та Вінниці для лікування хворих на COVID-19 переобладнали пологові будинки.

Однак навіть в таких умовах вже звичними стали черги зі швидких, а хворих оформлюють по кілька годин. Подекуди на кілька десятків хворих може бути лише два кисневих балони. “Букви” поспілкувались з хворими на коронавірус, щоб дізнатись, що ж насправді відбувається у лікарнях.

Олег Попенко, 31 день провів у лікарні

Перші ознаки коронавірусу киянин і громадський активіст Олег Попенко помітив ще наприкінці вересня.

“Мені стало погано в понеділок ввечері, 21 вересня. У вівторок у мене піднялася температура до 37,5 градусів. 24 вересня я звернувся до сімейного лікаря. Мені поставили діагноз трахеїт, хоча в мене на той час сатурація впала до 90%. Був кашель і трималась температура. Однак лікарка не направила мене на комп’ютерну томографію (КТ) легень”, – згадує чоловік.

28 вересня Олегові вдалось зробити КТ легень. Через 2,5 години він отримав на пошту результати. Виявилось, що в чоловіка вражені пневмонією 70% легень. Однак здати аналіз на коронавірус виявилось непростим завданням.

“Я в п’ятницю, 25 вересня, я хотів здати аналіз у приватній лабораторії. Приїхав на Позняки, але побачив чергу з 40-50 людей. У мене вже кілька днів трималась температура 38 градусів, стало ясно, що з температурою я не зможу там вистояти”, – розповідає Олег.

28 вересня ввечері в чоловіка піднялась температура до 38,3 градуса і сімейний лікар викликала швидку. Олега відвезли у Першу клінічну лікарню на Червоному хуторі. Тут він пробув з 5 днів – з понеділка по п’ятницю. У вівторок, 29 вересня, в нього взяли ПЛР-аналіз. Результатів довелось чекати до п’ятниці.

“Це була так звана сортувальна лікарня, де ми очікували результатів. Хворих було настільки багато, що вони лежали в коридорах. Все лікування відбувалось своїм коштом. Давали лише антибіотики, а лікаря ми майже і не бачили. Ми бачили його лише один раз”, – згадує Олег.

В суботу, 3 жовтня, о 4-й ранку чоловіка відвезли швидкою у Восьму клінічну лікарню, де лікують хворих на COVID-19. Коли Олега привезли, він ще три години чекав, поки нарешті покладуть у палату. У цій лікарні чоловік пробув 17 днів – з 3 по 20 жовтня.

“Це була закрита зона. Нам забороняли виходити. Приміщення були не готові до того, що ми там знаходились. Ми лежали у травматологічному відділенні. На наше крило було лише дві точки з киснем на 20 хворих”, – згадує Олег.

Майже все лікування знову відбувалось за кошт чоловіка. Безкоштовно видавали антибіотики. Все інше хворі купували власним коштом. Всього чоловік витратив 17 тисяч гривень лише на ліки. Окремо він купував їжу та продукти.

“Доставку їжі ми замовляли на перший поверх, потім санітарки спускались вниз і приносили нам їжу. Нікого з рідних у лікарню не пускали. Медичний персонал спілкувався з нами дуже грубо. День розпочинався з матюків, особливо по суботах. На вихідних до нас взагалі ніхто не підходив, бо лікар був один черговий по лікарні”, – розповідає чоловік.

На 18 день перебування в лікарні Олега з симптомами коронавірусу хотіли виписати з лікарні, хоча повторне КТ показало, що легені залишались враженими на 40%. Тому чоловік наполіг, щоб його оглянув пульмонолог. Для цього Олега перевезли у Третю лікарню на Петра Запорожця.

“У той день, коли мене перевозили в Третю лікарню, у Восьмій лікарні один з хворих на коронавірус викинувся з вікна. Коронавірус дуже сильно впливає на психіку. Іншого хворого хотіли виписати додому через тиждень з температурою 38,2. Не вистачає ліжок, і людей буквально викидають з лікарні”, – згадує чоловік.

З 20 по 30 жовтня Олег провів у Третій лікарні. Тут його також поклали в травматологію, адже пульмонологія була повністю забита хворими на COVID-19. У лікарні в чоловіка взяли аналізи, а також зробили УЗД-легень.

“Тут за мною спостерігали кілька лікарів, вони провели всі обстеження і дали мені рекомендації, як далі лікуватись від коронавірусу”, – розповідає чоловік.

Всього Олег пробув у лікарні 31 день.Пробувши тиждень вдома, чоловік поїхав на реабілітацію в санаторій “Жовтень” під Києвом. Всього ж на лікування він коронавірусу та на реабілітацію після хвороби Олег витратив близько 50 тис. грн.

“На цьому мої витрати не закінчились. Ліки для печінки та вітаміни мені потрібно приймати ще кілька місяців, щоб повністю відновитися після хвороби”, – резюмує чоловік.

Андрій Андрєєв. Провів у лікарні 40 днів, з них 20 – у реанімації

Харків’янин Андрій Андрєєв лікується від коронавірусу з 6 жовтня. Чоловік досі продовжує лікуватись у Харківській інфекційній лікарні, оскільки у нього досі простежуються наслідки коронавірусу у вигляді запалення легень.

Симптоми коронавірусу Андрій відчув на початку жовтня. 1 жовтня в нього піднялась температура до 40 градусів.

“Я викликав швидку. Бригада приїхала без захисних костюмів, навіть без медичних масок. З ліків в них з собою теж не було нічого. Мене послухали, але вони нічого не почули, вкололи анальгін та поїхали”, – розповідає чоловік.

Сімейний лікар також не помітив симптомів коронавірусу. За породою друзів 4 жовтня Андрій зробив КТ легень, яке показало 40% ураження.

“Наступного дня я подзвонив своєму сімейному лікарю. Розповів про результати КТ і про те, що в мене вже тиждень тримається температура. Він натомість запропонував мені приймати антибіотики. Лікар не взяв до уваги навіть те, що я входжу до групи ризику, оскільки вже багато років хворію на цукровий діабет”, – скаржиться чоловік.

Паралельно Андрій звернувся до лікаря Олександра Золотарьова, який тривалий час волонтерив на Донбасі. Лікар розписав лікування, однак воно не допомагало – у чоловіка вже не почалися проблеми з диханням, адже не вистачало кисню.

“Ми домовились з Олександром, що я приїду до нього на прийом. Я приїхав, він відразу зробив мені IFA-тест. Цей аналіз показав, що вже є антитіла. Також мені поміряли рівень кисню. Сатурація складала 45%. Лікар викликав швидку. Коли приїхали медики, то сатурація складала 35%. Мені ставало все гірше і гірше”, – згадує чоловік.

У швидкій Андрія підключили до кисню. Це дало змогу нормалізувати сатурацію. Спершу чоловіка планували відвезти у районну лікарню в Богодухів, що в 60 км від Харкова. Однак в результаті він опинився в Харківській обласній інфекційній лікарні.

“Через 12 хвилин після того, як мене привезли, я був у реанімації. Мене підключили до апарату штучної вентиляції легень. Я провів у такому стані 20 днів. Крім того, мені ще вводили величезну кількість ліків. Всього на ліки я витратив майже 95 тис. грн”, – згадує Андрій.

Як розповідає чоловік, коронавірус діє не лише на легені, а й на психіку.

“У реанімації з нами лежала жінка. Заслужений лікар України. Вони весь час знімала з себе маску, кидалась медикаментами, кричала, щоб її відвезли додому. Наслідки були плачевними, вона не змогла подолати хвороби. Такі ситуації, на жаль, бувають доволі часто”, – згадує Андрєєв.

Після 20 днів у реанімації чоловіка перевели в так звану “легку реанімацію”, де він ще тиждень був на кисні. На минулих вихідних у чоловіка вже забрали концентратор і він дихає самостійно. Сподівається, що вже найближчим часом його випишуть з лікарні, але на цьому лікування не закінчується.

“Я дуже сильно схуд після перебування в лікарні. Всього я втратив 30 кілограмів. Також і мене атрофія м’язів через тривале лежання. Зараз я почав ходити, але мені дуже складно поки що. Тому мене чекає багато місяців реабілітації. Я би може поїхав кудись в санаторій, однак після лікування в мене на це зовсім не залишилось коштів”, – розповідає чоловік.

Володимир. Провів у лікарні 14 днів

Киянин Володимир виписався з лікарні у п’ятницю, 13 листопада. Хоча в чоловіка ще залишились ознаки хвороби.

“Я вже фізично не міг знаходитися у лікарні. Дома і стіни лікують, тому я попросив, щоб мене вже відпустили. Зараз лікують вдома самостійно на самоізоляції”, – пояснює чоловік.

Перші ознаки коронавірусу чоловік в себе помітив ще 20 жовтня. Про хворобу свідчила температура, яка постійно піднімалася – з 37,5 до 39 градусів. Володимир відразу звернувся до свого сімейного лікаря, який виписав йому антибіотики, однак вони не допомагали.

“Температура зростала, лише один раз вдалося її збити, але вранці вона знову піднялась. Це було 31 жовтня. Тоді я викликав швидку. Мене завезли в лікарню на Печерську, де в мене взяли аналіз”, – згадує чоловік.

Вже через два дні Володимир дізнався, що в нього позитивний аналіз на СOVID-19. Після цього чоловіка перевезли в Оболонську лікарню.

“Мене лікували дуже інтенсивно. Сатурація в мене упала до 81%, тому я чотири дні пролежав на кисні. Оболонська лікарня дуже добре підготовлена до лікування коронавірусу. Тут є кисень в палатах, в коридорі є місце підключення до кисню. Усі лікарі в костюмах захисту, лікують по протоколу”, – розповідає киянин.

Серед пацієнтів лікарні Володимир зустрічав людей з різних регіонів України.

“Поруч зі мною лежала бабця з Запоріжжя. Розказувала, що вона два тижні гинула в Запоріжжі, а в Києві її витягли за один день. Швидкі їдуть постійно. Я поки лежав у лікарні постійно чув мигалки. Однак відділення не було переповнене – лікарі не брали більше, ніж дозволяють можливості лікарні. Я не бачив такого, щоб лежали в коридорах”, – згадує чоловік.

Після чотирьох днів на кисні чоловіка перевели у палату, де продовжили лікування. Вже через тиждень його виписали додому, де він продовжує лікуватись від коронавірусу. На лікування від коронавірусу Володимир вже витратив 15 тисяч гривень. Однак на цьому витрати не завершуються.

“У мене ще залишаються наслідки коронавірусу, які пов’язані з тахікардією і тиском. До коронавірусу в мене не було таких перепадів тиску. У нормальному стані у мене тиск 130 на 90, а підскочив до 175. Мій знайомий лікар сказав мені, що це триватиме ще десь місяць. Тому перше, що я зроблю після одужання, – звернусь до кардіолога”, – стверджує чоловік.