Незважаючи на те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак та президент Володимир Зеленський лікуються в Феофанії від коронавірусу, це не завадило Банковій двічі за день опинитись в епіцентрі скандалу. Спочатку – через відмову низки митців від статусу заслужених, а потім через скандал навколо біографій нових очільників ОДА. Що сталось – розбирались Букви.

Мистецтво програвати митців

Вчора зранку відома письменниця і режисерка картини «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірина Цілик переповіла у Facebook, як вона від мами дізналась, що стала «заслуженою».

«Телефонує мені щойно мама: “А чому ти не сказала, що ти тепер – “заслужена”??” “Еее… Що?” Поґуґлила. Виявляється, вчора указом президента “кінорежисерові, письменниці” (так і написано на сайті president.gov.ua) Ірині Цілик призначено звання “заслуженого діяча мистецтв України”», – розповіла мисткиня.

До вечора Цілик написала пост, що відмовилась від звання.

«Наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади», – написала режисерка на своїй сторінці у Facebook.

Значно більш різким був текст відмови від режисера фільму “Атлантида”, який зараз вийшов у прокат та представляє Україну на «Оскарі», Валентина Васяновича.

“Я не можу прийняти державну нагороду, якою мене відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками. За дивним збігом обставин ці “справи” переважно стосуються тих продакшенів, які представляли Україну на міжнародній арені» – написав режисер.

«Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує “за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність”, а іншою – відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням. Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика», – додав він.

Акторка Рима Зюбіна підтримала вчинок колег і написала, що подібні нагороди для неї завжди совок.

Цікаво, що до вечора указ про нагородження чомусь зник з сайту президента. І на ранок 12 листопада його там немає. Тим часом користувачі соцмереж обговорюють, чи зробить президент і його Офіс якісь висновки з того, що Цілик, Васянович, а на День незалежності Олександр Положинський відмовились брати нагороди від влади. Правда, превалює думка, що ні.

Здається, з часів Януковича інтелігенція так відверто не показувала своє «фе» гаранту.

Такі нові, що тавра ніде ставити

11 листопада Кабінет міністрів погодив призначення нових глав Одеської, Миколаївської та Сумської областей.

Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма – главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.

Їх попередників Романа Грищенка ( очільника Сумської обласної державної адміністрації) , Максима Куцого ( Одеської) та Віталія Федоріва ( Івано­-Франківської ) Зеленський звільнив кілька тижнів тому за підсумками виборів. Так само як і заступника голови ОП Сергія Трофімова, який займався регіональною політикою.

Крім того, за чутками, Грищенка начебто задокументували на хабарі, але вирішили це не виносити назагал і просто звільнили.

Сергій Гриневецький вже очолював ОДА протягом 1998-2005 років, за президентства Леоніда Кучми. Також він тричі обирався до парламенту – 1998 (самовисуванець), 2007 (Народна партія Литвина) та 2012.

З 2012 по 2014 був членом фракції Партії регіонів.

В біографії Гриневецького є кілька важливих фактів, на які варто звернути увагу.

У 2004, в розпал помаранчевої революції Гриневецький був одним з депутатів-учасників з’їзду в Сєвєродонецьку на підтримку Віктора Януковича.

“Делегати з’їзду, в тому числі Гриневецький, вирішили в разі перемоги Віктора Ющенка створювати “Південно-східну українську автономну республіку”, а в грудні 2014 року провести референдум у Луганській та Донецькій областях про надання регіонам статусу автономних республік у складі федеральної України”, – нагадує видання “Радіо Свобода“.

Після перемоги Ющенка прокуратура порушила кримінальні провадження за статтями 109 і 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, але вони нічим не завершились.

Другий знаковий факт – у січні 2014 року він голосував за “диктаторські закони”.

Третє – на останніх місцевих виборах Гриневецький підтримав на посаду мера Геннадія Труханова. Крім того, він балотувався від партії одеського мера “Довіряй ділам» і став депутатом обласної ради. Більше того, навіть розглядався на посаду голови облради.

Гриневецький отів бути заступником голови ОДА ще при попередньому голові ОДА, але тоді спрацювала люстрація за участь у Компартії. Але не допустити до роботи в держорганах, як пише Соня Кошкіна, виявилось, з цієї підстави можна лише раз.

Не менш скандальним виглядає призначення в Сумську область Василя Хоми.

Хома – колишній заступник голови Харківської ОДА часів Михайла Добкіна. Також він був певний час заступником голови ХОДА Ігоря Балути після Майдану. З 2010 року очолював апарат ОДА та був заступником глави харківського осередку Партії регіонів.

«Він ще у Кушнарьова працював. Після Помаранчевої – в бізнес пішов. Після приходу Януковича пішов заступником до Добкіна. До речі, коли саме він був заступником, який курирує силовиків, було порушено справу проти Авакова», – написала в коментарях про Хому журналістка Ірина Ромалійська.

Хома фактично лишився один на господарстві в Харкові в останні дні Майдану. В день з’їзду східних областей в лютому 2014 він пустив активістів в ОДА і дозволив зняти портрет Януковича. Втім саме за Хоми стався штурм ОДА Оплотом і побиння останніми майданівців 1 березня 2014 року. При цьому він ще залишався заступником голови ОДА до осені 2014.

В оточенні Авакова його називають «обережним і розумним». Так, що, судячи по тону, це може бути не такий вже однозначний кадр ОПЗЖ.

Попередній голова Сумської ОДА призначався не без участі радника президента Сергія Шефіра. Також він впливав на кадрові рішення і зараз, як харківська група.

На фоні повернення 2-х колишніх «регіоналів» призначення Віталія Кіма на Миколаївську ОДА – це для команди Зеленського підвищення свого. Кім займався останніми кампаніями «слуг» на Миколаївщині і показав один з кращих результатів партії по країні. Так що Давид Арахамія може поставити собі в заслугу, що не промахнувся з керівником штабу.

До «Слуг» про Кіма в місті особливо не чули і його називають дуже обережним. Він є засновником групи девелоперських компаній. Вона має стосунок до будівництва ЖК «Затишний», ЖК «Апельсин» і ЖК «Концепт» у місті. У 2015-2016 роках Кім працював у департаменті Міністерства аграрної політики України.

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Тим часом, поки українці обговорюють черговий скандал, чи варто лікувати легку форму коронавірусної інфекції в «Феофанії», соціологи продовжують фіксувати падіння рейтингів президента і «Слуг народу». При цьому, чим далі, тим активніше його рейтинг під’їдають колишні регіонали, які при цьому всюди просовують через радників Зеленського свої кадри.