Ніхто не знає, коли в Україні нормально запрацює транспорт. Тим часом в більшості країн Європи, навіть з найвищою смертністю, його не зупиняли ні на день

Метро в Україні планують запустити в кінці червня, міжміський транспорт і внутрішні потяги – десь в середині літа. Про це заступник голови Офісу президента і секретар координаційної ради з протидії COVID-19 Кирило Тимошенко розповів на закритій зустрічі з журналістами, яку переказав «Бабель»

В інтерв’ю Українському радіо прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що перший крок запуску метро почнеться на третьому з п’яти етапів виходу країни з карантину, які передбачені планом уряду. На цій стадії метрополітен почне працювати для “окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями”. На четвертому, передостанньому етапі завершення карантину в Україні метрополітен вже буде працювати в звичайному режимі.

Як відомо, Кабмін навіть приблизно не назвав дат цих етапів.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до 22 травня наземний транспорт працюватиме в обмеженому режимі, а метро запрацює за вказівкою Кабміну.

Проте, мер Харкова Геннадій Кернес всупереч постанові Кабміну збирається відновити роботу підземки 12 травня.

«12 травня ми хочемо запускати метро в Харкові. У жодній країні світу не закрили метро. Навіть в Італії та Іспанії працювало метро. У Кабміні цього не розуміють. Вони вважають, що це розсадник коронавірусу. Але це не так, тому що в підземці працюють потужні витяжки. Це зручний вид транспорту і найдоступніший. Метро має їздити. У всьому іншому будемо синхронізуватися з наказами уряду “, – сказав Кернес у коментарі Стране.

Він також поскаржився, що тиждень не може додзвонитися до прем’єра, щоб донести свою позицію.

Кернес правий усвоєму зауваженні, що в країнах Європи, навіть там, де була найвища смертність не зупиняли метро і громадський транспорт.

Великобританія

Станом на сьогодні в кількість жертв коронавірусу в Великобританії склала більше 32 тисяч.

Незважаючи на деяке невдоволення діями уряду британці в цілому переносять епідемію спокійно.

«Нині хороша погода і люди намагаються вийти на вулицю або, якщо є можливість, хоча б проїхатись на велосипеді в сусіднє село. Правда, так ми одного разу зустріли половину своїх сусідів », – розповідає українка Людмила, яка зараз живе в Оксфорді.

У Великобританії працюють і метро, ​​і громадський транспорт. Хоча в березні в Лондоні закрили 40 станцій метро.

«Все працює, може, їздять рідше, але працює все. Автобуси ходять майже порожні, люди слухняні і сидять вдома », – каже Людмила.

Співдиректор Інституту нових інфекційних захворювань Анджела Маклін на брифінгу висловила заклопотаність тим, що британці почали більше пересуватися на автомобілях.

За статистикою мобільності компанії Apple, на цьому тижні кількість автомобільних поїздок в Британії піднялося до найвищої позначки з 23 березня.

Сполучені Штати

У США від коронавірусу померло 72 тисячі населення. Хвороба підтверджена у 1,2 мільйона осіб.

Проте громадський транспорт тут працює.

«Громадський транспорт в Америці поняття відносне, але тим не менш, він працює – і автобуси ходять, і метро працює», – розповідає Буквам українка Ірина.

«У метро зараз менше поїздів, але й людей менше. Були скандали, тому що там живуть бомжі, але воно все одно працює», – говори вона.

В середу нью-йоркське метро вперше за свою історію припинить працювати вночі. В ньому проведуть роботи по дезінфекції, після чого поїзди підуть знову, але зі збільшеними інтервалами.

За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, нормальна робота метрополітену відновиться лише після того, коли пандемія перестане бути проблемою, повідомляє ВВС.

Починаючи з першої години ночі в середу 472 станції метро будуть працювати тільки на вихід. На станції будуть додатково направлені тисячі поліцейських, які будуть стежити за тим, щоб в вагонах ніхто не залишався. Раніше влада міста скаржилася, що хоча кількість пасажирів впала на 90%, поїзди метро заполонили безпритульні.

“Наши клієнти не повинні їздити в вагонах, які стали чиїмось притулком”, – заявила на прес-конференції глава транспортного відомства Нью-Йорка Сара Файнберг.

За останню добу в штаті Нью-Йорк сталося 230 пов’язаних з Covid-19 смертей.

Італія

Кількість смертей від коронавірусу тут становить 29 тисяч.

22 березня прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про припинення роботи всіх підприємств країни, крім стратегічних, а також всіх установ торгівлі, за винятком аптек і продуктових магазинів. Проте роботу громадського транспорту тут не зупиняли навіть на піку епідемії і паніки.

«Громадський транспорт і метро тут працювали в звичайному режимі. Ні дня не було зупинки», – розповіла Буквам гід по Риму Олександра Лукань.

З 4 травня в Італії частково зняли обмеження, що діяли в країні майже два місяці – італійці можуть ходити в гості до рідних і частина вийшли на роботу.

Більш того, 8 квітня міланські метробудівники поновили роботи на ділянках нової 4-й лінії метро.

Керівники проекту підкреслили, що всі норми санітарної безпеки дотримується. На об’єктах зараз знаходяться близько 200 робітників.

Іспанія

Тут від коронавірусу померло майже 26 тисяч людей. В країні запровадили карантинні заходи, але транспорт не зупиняли. Просто ввели обмеження на пересування. У транспорті навіть не обов’язково було носити маску.

Цей захід запровадили лише 4 травня, тому що більше людей стали їздити на роботу.

За повідомленням місцевої преси, в рамках підготовки до цього нововведення влада підготувала додатково 14 млн масок, які належить роздати місцевим жителям. Частину з них можна буде отримати прямо на зупинках транспорту, частину роздадуть влади міст. Ні, не купити в Епіцентрі за 700 гривень упаковку, а отримати.

Німеччина

Країна Ангели Меркель є лідером в Європі за ефективністю боротьби з коронавірусом. Тут при 167 тисячах підтверджених випадків, майже 7 тисяч смертей.

Обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу діяли в Німеччині з середини березня. З 20 квітня в зв’язку з зниженням зростання захворювання в країні стали зменшувати обмеження. Почали працювати перукарні, магазини площею до 800 метрів, книжкові магазини, автосалони і майстерні по ремонту велосипедів. Школярі поступово будуть повертатися до занять. Німецькі вірусологи при цьому постійно говорять, що людям корисно бувати на повітрі.

Але і в суворий карантин транспорт працював.

«Трохи змінили розклад, перестали перевіряти квитки, а з минулого тижня зобов’язали носити в ньому маски. Але весь цей час і автобуси, і електрички, і міжміські електрички ходили »- говорить Олександр Голубов, який зараз живе в Берліні.

Українка Олена живе зараз в Бонні і там теж все в порядку з транспортом. «Ні – все їздило, причому в нашому регіоні навіть розклад руху не скорочували і, як я бачила, трамваї і регіональні поїзди їздили в тому ж складі вагонів. За іншими напрямками і землями я теж не читала і не чула, щоб транспорт закривали», – зазначила вона.

Франція

12 травня уряд Франції запровадив один з найжорсткіших карантинних режимів в Європі, проте транспорт тут працював весь час. З етапом послаблення карантинних заходів в транспорті просять їздити в масках і дотриманням соціальної дистанції.

Швеція

Букви вже писали про те, що це одна з небагатьох країн, яка не пішла на карантин. І єдине обмеження по транспорту там було – не підходити на півтора метра до водія.

Польща

Найближча сусідка України зараз занурена в скандал через президентські вибори, які в країні через карантин пройдуть поштою. У Польщі також уряд розробив поступовий план виходу з карантину, але громадський транспорт там працював увесь цей час.

Чехія

У цій країні з 12 березня діяв суворий карантин, але громадський траспорт працював.

Хорватія

У цій країні рух громадського транспорту зупинили 22 травня на 30 днів. 27 квітня в Хорватії відновили роботу автобусів.

Данія

Ця північна країна стала однією з перших в Європі, що вийшла з карантину, відкривши 15 квітня дитсадки і школи, а 20 магазини та громадські установи. Робота транспорту в Данії була трохи обмежена. Наприклад, якщо раніше в міжміському поїзді можна було їхати без місця, то тепер квиток йшов тільки з місцями.