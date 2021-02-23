Із запізненням майже на місяць і з вакциною зовсім від іншого виробника в Україні починається вакцинація. Які області отримають вакцину першою та коли чекати наступних партій

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти COVID-19. Препарат під назвою Covishield виробляється в Serum Institute of India за ліцензією Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca. Його ефективність становить від 70% до 90% залежно від дозування. Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину для екстреного застосування, а 22 лютого вона була зареєстрована в Україні. Саме по цю вакцину міністр охорони здоров’я Максим Степанов літав в Індію. Україна отримала 500 тис. доз, які найближчим часом поїдуть у регіони для щеплення лікарів.

Хто отримає вакцину першим

23 лютого прямо з аеропорту «Бориспіль» партія вакцин доставлена на склад державного підприємства «Укрмедпостач», де розпочався вхідний контроль якості, розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Після завершення контролю партія буде розфасована для областей і 24 лютого 11 автомобілів повезуть вакцину на обласні склади. Разом із вакциною будуть доставлені шприци для ін’єкцій, бокси для їх безпечної утилізації, роздаткові матеріали: інформована згода про проведення щеплення та агітаційні матеріали (про вакцинацію, – ред.).

Деякі області отримають вакцину одразу ж, решта – або того ж дня ввечері, або наступного дня. Першими її отримають Київ та Київська область, Чернігівська, Черкаська, Житомирська та Вінницька області.

Коли вакцина потрапляє на обласні склади, її отримують мобільні групи та везуть у заклади, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19. Відповідно до дорожньої карти вакцинації, першими мають бути вакциновані працівники таких лікарень.

«Це найбільша група ризику. Наш пріоритет – захистити працівників лікарень і не допустити їхнього інфікування», – повідомив Ляшко.

За рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, щеплення тих, хто вже перехворів, відтерміновують на півроку. Ляшко уточнив, що перенесена хвороба не є протипоказом до щеплення, проте така людина може віддати свою дозу тому медпрацівникові, який не хворів.

Після медиків «ковідних» лікарень будуть вакциновані працівники інших лікарень, екстреної медичної допомоги, сімейні лікарі, військові в зоні ООС. На другому етапі – люди, старші за 80 років. Про карту вакцинації Букви вже писали раніше .

Як буде проходити вакцинація

Спочатку щеплення можна буде отримати через мобільні бригади. Пізніше будуть задіяні дві платформи: як мобільні бригади, так і пункти щеплення. Їх роботу буде оплачувати Національна служба здоров’я в рамках окремого пакета послуг у програмі медичних гарантій, що визначає спеціальна постанова Кабінету міністрів. Вимоги до пунктів щеплення затвердженні, триває їх контрактування.

Медичний заклад отримає 8 тис. грн за підготовку кабінету щеплення та мобільної бригади, 30 грн за перший укол, 60 грн за другий укол. Оплату вони отримають після проведення щеплень та їх аудиту.

Всі щеплення будуть обліковані в медичних інформаційних системах, які є в кожній лікарні, після чого передані в електронну систему охорони здоров’я для обліку.

За словами Ляшка, електронна система охорони здоров’я дозволяє сформувати будь-яку довідку, якої може потребувати людина для підтвердження того чи іншого щеплення.

«Наголошую, що вакцинація в Україні добровільна і проводиться зареєстрованими препаратами. Вчора в Україні зареєстрували два імунобіологічних препарати для профілактики COVID-19: рекомбінантна векторна вакцина Covishield (AstraZeneca), вироблена на майданчику Serum Institute of India, а також вакцина Pfizer», – повідомив головний санітарний лікар.

Спрощена процедура реєстрації вакцин проти COVID-19 передбачена законодавством.

«Є профільні спеціалісти, які оцінюють пакет документів при поданні вакцини на реєстрацію. У законі сказано, що під час спрощеної процедури реєстрації вакцини, яка дозволяється для екстреного використання, можна використовувати сертифікат GMP (Good Manufacturing Practice for Medicinal Products) країни-виробника. Наскільки мені відомо, такий сертифікат у виробника існує », – каже Ляшко.

Він пояснив, що векторна вакцина має генетичний матеріал коронавірусу, вмонтований в аденовірус, який є інструментом доставки геномного матеріалу в клітину, де формується імунна відповідь – антитіла, які захищають організм від інфікування.

Вакцина Covishield цілком безпечна, її імуногенність 97%, ефективність – понад 70%. Імуногенність означає, що в 97% щеплених людей утворюються антитіла. Ефективність – понад 70% щеплених людей не захворіють.

Як Україна закупила вакцину Covishield

Закупівельником вакцин проти COVID-19 для України є британська організація Crown Agents.

За словами голови Crown Agents в Україні Тетяни Коротченко, процедура закупівлі відбулася в найкоротші терміни – уряд затвердив Crown Agents як закупівельника 15 січня.

«Це перша партія – півмільйона доз. Ми очікуємо наступні партії в достатньо короткий термін. Ми застосували процедуру екстреної закупівлі, вона доволі складна, особливо з урахуванням того, що ми перебуваємо в ситуації великого попиту і малої пропозиції», – розповіла вона.

Також організація закупила для України необхідну кількість шприців та боксів для утилізації.

«Весь процес логістики від вивезення зі складу виробника до розвантаження на центральний склад МОЗ здійснювався з дотриманням стандартів перевезення такого роду виробів. Тобто, умови температурного зберігання, транспортування та вивантаження були дотримані повністю», – зазначила Коротченко.

Вона зазначила, що Crown Agents готові далі працювати з МОЗ над диверсифікацією виробників, які будуть зареєстровані в Україні.

Коротченко не уточнила, скільки коштувала вакцина Україні, через договір про нерозголошення. За її словами, ціна відповідає задекларованій розробником. Усього в українському бюджеті передбачено 3,9 млрд грн на закупівлю вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, МОЗ ще в грудні уклав договір із китайською компанією Sinovac Biotech про закупівлю 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19. Вакцини досі немає, тому що компанія «Лекхім», яка є посередником, перенесла дату першої поставки на квітень. 10 лютого Sinovac Biotech подала заявку на реєстрацію своє вакцини в Україні, але дозволу досі немає. Віктор Ляшко пообіцяв, що МОЗ прокоментує цю ситуацію на найближчому брифінгу.