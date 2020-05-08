Травень в Україні розпочався не лише мікродемаршем мера Черкас проти президента, а й продовженням чуток про те, що десь створюється «партія мерів». В результаті в середу президент Володимир Зеленський вийшов з заявою, що змін в виборче законодавство, яке хотіли деякі хитрозроблені партії, не буде. Чи злякався президент «партії мерів», чи на це були інші причини, розбирались Букви.

Чи був хлопчик?

Наприкінці минулого тижня видання «Дзеркало тижня» написало, що мер Києва Віталій Кличко провів відео-нараду, в якій брали участь мер Дніпра Борис Філатов, мери низки інших великих міст, а також представники Гройсмана обговорювали можливість створення Партії мерів.

На такий крок голів міст підштовхнули наміри влади провести зміни в закон про вибори, які б змусили мерів балотуватися тільки від партій, а партії подати своїх кандидатів в 2/3 облрад, і при цьому для перемоги партії мали б набрати 5% по всій країні.

“Не секрет, що в парламенті зараз йдуть розмови, щоб обмежити участь маленьких партій у місцевих виборах і щоб всі ті представники невеликих партій, мери пішли балотуватися від тих сил, які сьогодні представлені в парламенті. У цьому напрямку мери хвилюються і не виключають, що в даній ситуації… вони можуть бути представлені як представник місцевого самоврядування”, – розповів Кличко в ефірі телеканалу ICTV 4 травня.

В той же час телеграми розганяли тезу, що партія мерів може повторити на місцевих виборах успіх «Нашого краю». Те, що та партія була технічним проєктом Банкової, в який об’єднали місцеві еліти, які було соромно взяти в список БПП, ніхто не згадав. Хоча туди дійсно увійшли 62 мери на момент створення.

У 2019 Ігор Коломойський сам заявляв журналістам, що він працює над створенням партії, а мери Харкова і Одеси готові були іти на вибори з партією «Довіряй ділам». І от тепер ще одна реінкарнація ідеї.

Насправді, джерела Букв стверджують, що чутки про партію мерів були тільки страшилкою для Банкової. І думати реально про неї стали б тільки, якби норма про висунення списків у 2/3 рад від партії стала б реальністю.

А вона могла б стати реальністю, бо в цій нормі були зацікавлені всі партії, представлені в Верховній Раді, крім Голосу, який не зміг наростити м’язи повноцінної партії.

Так хто ж тут хитро зроблений?

Вперше про ідею обмежити можливість дрібним партіям брати участь у виборах Букви написали ще в лютому.

Тоді співрозмовник Букв розповів, що таким чином партія влади хотіла б прибрати партії, які місцеві барони вже прикупили собі, щоб іти на вибори в своїх регіонах.

Вже тоді норму просували як таку, що дозволила б запобігти розвитку містечкового феодалізму.

Схожу позицію висловив і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

«У статті 3 закону про партії чітко написано, що в Україні створюються тільки загальнонаціональні партії, а регіональні — заборонені. Але в нас як гриби після дощу ростуть партії мерів. У рамках одного міста або регіону. Коли ми говоримо про таку тенденцію в центральних областях країни, це ще півбіди. Але коли йдеться про прикордонні райони (всі ми розуміємо, які області маються на увазі), то це вже може бути зовсім інша історія. Наприклад, я неодноразово чув про партію “Полісся”, яка б зайшла в облради Київської, Житомирської, Чернігівської та Рівненської областей і намагалася формувати там політику стосовно Білорусі, наприклад. Нам це потрібно? Тобто я зараз кажу про щеплення від місцевого сепаратизму», – зазначив політик.

Корнієнко також зауважив, що мери міст стали сильними завдяки децентралізації, але при цьому не хочуть брати на себе політичну відповідальність.

«Суть змови — в конкретній пропозиції: якщо ви такі сильні, робіть свою загальнонаціональну партію мерів. Ставайте політиками. Заходьте не тільки в місцеву владу, а й у парламент. Відстоюйте інтереси місцевого самоврядування на найвищому рівні. Пишіть муніципальний кодекс, займайтеся своєю сферою», – додав Корнієнко.

Втім, президент Володимир Зеленський передумав кидати такий виклик.

У своєму телезверненні президент заявив, що напередодні місцевих виборів у деяких політиків активізувався “вірус, який сидить в них останніх 28 років, і у цього вірусу є назва — “хитрозробленість”, і що саме вони хотіли встановити бар’єр у 2/3 голосів.

“Тому ніяких 2/3 або 5% або інших схем не буде. Це позиція і моя, і партії “Слуги народу”. А старим політикам можу сказати тільки одне — якщо в якомусь регіоні нашої країни у вас немає підтримки, то змінювати потрібно свої вчинки, а не виборче законодавство”, — наголосив Зеленський.

Хто ж батьки ідеї, президент не уточнив.

Зараз члени комітету, навіть не від «Слуг», кажуть, що ідея виходила від «Батьківщини» і ОПЗЖ.

«Я вперше цю ідею почув від юліних, а потім і ОПЗЖ підтягнулись з тим же», – зазначив один з депутатів на умовах анонімності.

Але навіть якщо «Батьківщини» і ОПЗЖ дійсно були батьками, то пізніше цю ідею прийняли всі, включаючи партію президента.

Тобто, судячи з усього, старші і досвідченіші політики, зуміли підчепити Зеленського на свій гачок, а потім же обернути всю історію проти нього, влаштувавши конфлікт з мерами.

Далі на Банковій подивився, що ця історія принесе їм не стільки електоральних плюсів, як збитків, а любити будуть не Зеленського, а, скажімо, Кличка, і вирішили від ініціативи відмовитись. Зрештою, за сценарієм третьої частини серіалу про «Слугу народа» президент там воює з місцевими феодалами, а не створює з них окрему партію.

«Ми ж «Слуги народу», тому вирішили, що така норма недемократична. І хай люди самі вибирають, які слуги їм потрібні», – відповів Буквам на питання, чому вони вирішили все переграти Олександр Корнієнко.

Друга проблема – чисто технічно норму про 5% бар’єр по країні не можна було б втілити, бо результати виборів довелось би зводити ЦВК, яка в цьому процесі за законом не задіяна – результати встановлюють місцеві виборчкоми на своїй території. Так само як и приймати списки партій.

Третя проблема – всі вищеназвані норми не були сприйняті європейцями і їх критичні погляди на це озвучили посли.

Партія мерів. А кому вона треба?

Серед осіб зацікавлених в партії мерів називають від окремих мерів міст до важковаговиків на кшталт Сергія Льовочкіна та Ігоря Коломойського. Історія «Слуги народу» каже, щоб бренд можна розкрутити і за місяць, якщо для цього є база і впізнаваний лідер (таким може бути Віталій Кличко).

Але на місцях зазвичай голосують не за ідею, а за знайомі обличчя. Тому і партія влади відмовилась від нових облич не тільки тому, що ідея швидко була дискредитована парламентом, а й тому що на регіональному рівні не працює.

При цьому сильна особистість мера може ще тягнути за собою і партію, як це зараз в Києві відбувається з Кличком і 5 рік мертвим УДАРом. Мер Львова в коментарях журналістам висловив скепсис щодо появи партії мерів. Та й Садовому вона не надто потрібна, в нього є «Самопоміч». А щоб він робить поряд з Трухановим і Кернесом пояснити ідеологічно було б неможливо.

Місцеві депутати, які б партії вони не представляли, завжди більш орієнтуються на мера, а не на загальнонаціональні розклади. А партії, які воюють на загальнонаціональному рівні, утворюють часом дивні коаліції. У Волинські облраді за її останню каденцію відбулось 43 міжфракційних переходи депутатів, а фракція «Солідарність» припинила існування з закінченням президентства Петра Порошенка.

Мер Дніпра Борис Філатов напевно найактивніше говорив про партію мерів.

Зараз в місті активно розпочали передчасну виборчу активність політичні партії “Європейська солідарність”, “Опозиційна платформа за життя” і їх лідер Геннадій Гуфман, “Громадська сила” і їх лідер Загід Краснов, “Партія Шарія” і окремо Борис Філатов (без чітко визначеної партії, хоча часто в інтервю він згадує “Партію мерів”.

Від “Слуги народу” проявляє активність нардеп по виборчому округу 24 Дмитро Кіселевський (сфера впливу Віктора Пінчука), також проявляє активність Святослав Олійник голова облради (відноситься до системи кооординат Ігоря Коломойського).

Вся активність зосереджена на тематиці карантину та проявляється в роздачі продуктових наборів та засобів захисту, а також зясуванні стосунків на просторах соцмереж між обласною владою, міською та Банковою.

У місті є тертя між інтересами Коломойського, Корбана і Петровського і у всіх них є плани завести свої партії до місцевих рад. А ось ще один важковаговык Олександр Вілкул, здається, цього разу проміняє Дніпро на Кривий Ріг, щоб там змінити на посту батька.

На початок березня Філатов був лідером по опитуваннях на посаду мера, хоча ще восени ним був невідомий кандидат від партії “Слуга народу”.

Ніша “Партії мерів” оцінюється місцевими соціологами в 17-21%, остільки за опитуваннями в березні можлива партія “Команда Філатова” мала – 21%.

Але це не означає, що така ж підтримка буде в інших регіонах.