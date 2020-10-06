Айварас Абромавичус залишає посаду в Укроборонпромі. Але насправді головна новина не в цьому, а в тому, що залишає з величезними проблемами по державному оборонному замовленню і нерозумінням президента, на кого його замінити.

У вівторок президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади голови концерну Укроборонпром. А також призначив виконувачем обов’язків директора Ігоря Фоменка.

Насправді звільнення Абромавичуса – це була вже не новина, а перезріле питання. Перші чутки про це були датовані ще лютим місяцем. Вже тоді Офіс президента і парламентський комітет з нацбезпеки були не в захваті від роботи Абромавичуса. Попри реформаторську зовнішність вони не бачили результатів роботи.

Абромавичус вперше з’явився в українському політбомонді в другому уряді Арсенія Яценюка, куди його покликали міністром економіки. У 2016 саме завдяки його заяві про відставку і що йому намагаються нав’язати людей від Ігоря Кононенка Кабмін Яценюка проіснував ще 3 місяці.

В 2019 Абромавичус повернувся на авансцену вже в команді Володимира Зеленського, в якості одного з VIP-агітаторів. А після перемоги лідера «95 кварталу» на виборах Айварас отримав дуже хлібну посаду директора Укроборонпрому.

Його команда заходила в Укроборонпром з амбітними планами докорінно реформувати це підприємство і створити 6 окремих компаній.

На момент виходу України з СРСР 1,5 мільйона людей на оборонку працювало і було 700 підприємств, що замаюлися безпосередньо випуском воєнної продукції. Наразі залишилось 147 підприємств, в багатьох з яких найцінніше це стіни і земля.

Діючі підприємства в Укроборонпромі збирались об’єднати в 6 профільних холдингів, решту продали б. В холдингу час реформи оцінювали в 2-2,5 роки.

Попри те, що заступник гендиректора Мустафа Найєм написав сьогодні в себе в телеграмі, що їм вдалося стабілізувати роботу холдингу, насправді Абромавичус залишає цю посаду з неухваленим законопроєктом про реформу Укроборонпрому і величезними мінусами в бюджеті компанії.

«Те, що він залишає цю посаду – не дивина і це рішення ухвалене давно. Просто в президента немає кандидатури на заміну. Але Айварас і його команда не впорались з завданням. Вони занадто гедоністи і люблять життя, щоб в принципі займатись такою роботою», – каже один з депутатів-членів оборонного комітету.

«ДОЗ на сьогодні завалений і в цій проблемі також дуже багато вини Укрборонпрому, бо вперше в житті Мінфін хоч і невчасно, але перерахував їм всі кошти, а вони їх не освоїли», – додає співрозмовник

На так давно перевірку Укроборонпрому завершила Рахункова палата. Результати перевірки засекречені, але вони плачевні. На основі відповідей УОП на депутатські запити можна говорити про падіння виробництва майже на 30 % , а прибутку до оподаткування в 8 разів, в порівнянні з командою Букіна (при президенті Порошенку).

В другому кварталі компанія наростила прибуток до оподаткування, але це може пояснюватись якраз тим, що гроші з бюджету вони отримали, але не витратили.

Один з найбільших скандалів, що під загрозу поставлене виробництво ракет «Нептун» і «Вільха».

Ще один скандал, який переповідають позаочі, що “Завод імені Малишева”, незважаючи на збитки в 420 млн.грн, мав перерахувати за рахунок залишків обігових коштів 74 млн. грн. на утримання“директоратів” ДК «Укроборонпрому». При цьому зарплати на заводі становлять 6 тисяч, а декого з керівників Укроборонпрому – пів мільйона гривень.

Цими днями було зібрано одразу два засідання РНБО, які стосувались питання державного оборонного замовлення. Також до кінця тижня збереться і комітет з нацбезпеки і оборони Верховної Ради.

Якщо відставка Абромавичуса була давно вирішена, то чому він так довго лишався на посаді?

По-перше, він не хотів іти в нікуди. По-друге, була проблема команди. Уже колишній директор Укроборонпрому хотів лишити її в холдингу. Але для цього потрібно було, щоб у наступного керівника було таке ж бачення розвитку холдингу, тобто поділу його на 6 частин.

«В Раді лежить їхній законопроєкт, і теоретично вони могли б його ухвалити. Але потім могло статись так, що нова команда сказала б «А навіщо нам цей закон, ми його не будемо виконувати. В нас інше бачення», – каже співрозмовник Букв.

Наприклад, той же віце-прем’єр-міністр стратегічних галузей Уруський був категорично не згоден з таким баченням.

Перевірка Рахункової палати прискорила вирішення питання звільнення Абромавичуса.

На його місце призначений виконувач обов’язків Ігор Фоменко. До цього він працював в компанії АвтоКРАЗ та на Луганському патронному заводі. В Укроборонпромі обіймав посади заступника генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.

Призначення Фоменка означає, що в команді президента досі немає розуміння, кому дістанеться Укроборонпром і кандидатури, яка задовольнить всі групи впливу. А команда Абарамавичуса там на кілька місяців збережеться.

Тим часом хтось пробуватиме рятувати ДОЗ, а хтось пробуватиме зайти в гроші «оборонки».

Із приємного – Сергій Тихонов (чинний завідувач відділу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента) вже на цю посаду не претендує. Начебто.