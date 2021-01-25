Біля Верховної Ради близько 50 активістів вимагають від народних обранців прийняття законопроєкту, що легалізує застосування марихуани у медичних цілях.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Мітингувальники тримають плакати з вимогою внести до Парламенту законопроєкт №4553 щодо легалізації канабісу: “Ми більше не можемо терпіти біль”, “Зупиніть страждання 2 млн пацієнтів”

Біля входу до будівлі парламентських комітетів люди поклали дошку із вкрученими саморізами – символічний килимок болю. На ці саморізи проштрикнули папірець із написом номеру законопроєкту.

А ще на площі перед Парламентом посилили заходи безпеки.

Фото: #Букви

Законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу зареєстровано наприкінці грудня 2020 року.