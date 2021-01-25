Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Мітингувальники тримають плакати з вимогою внести до Парламенту законопроєкт №4553 щодо легалізації канабісу: “Ми більше не можемо терпіти біль”, “Зупиніть страждання 2 млн пацієнтів”
Біля входу до будівлі парламентських комітетів люди поклали дошку із вкрученими саморізами – символічний килимок болю. На ці саморізи проштрикнули папірець із написом номеру законопроєкту.
А ще на площі перед Парламентом посилили заходи безпеки.
Фото: #Букви
Законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу зареєстровано наприкінці грудня 2020 року.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях, на користь здоров’ю людини.
- 2 грудня комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.