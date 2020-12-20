Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях, на користь здоров’ю людини.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Предстоятель повідомив, що застеріг президента і прем’єр-міністра від сприяння розвитку наркоманії в країні, адже це може призвести до згубних наслідків.

“Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі”, — сказав митрополит Епіфаній.

До слова, 2 грудня комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.