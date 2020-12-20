Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.
Предстоятель повідомив, що застеріг президента і прем’єр-міністра від сприяння розвитку наркоманії в країні, адже це може призвести до згубних наслідків.
“Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі”, — сказав митрополит Епіфаній.
До слова, 2 грудня комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виніс питання щодо необхідності легалізації в Україні медичного канабісу на “всенародне опитування” 25 жовтня. За попередніми даними, таку необхідність підтримують близько 65% українців.
- Раніше #Букви розбиралися, яка різниця між медичною та рекреаційною марихуаною і кому потрібні ліки з канабіноїдами.