«Бюджет смерті -2021»: під Радою вимагають збільшити фінансування охорони здоров’я

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Учасники принесли з собою під будівлю Парламенту символи бюджету смерті, а також написали і передали до Верховної Ради списки українців, які померли у попередні роки в стінах недофінансованої медичної системи.
Вони вимагають збільшити фінансування охорони здоров’я у державному бюджеті на 2021 рік до 5 % від ВВП. Це майже 225 млрд грн.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Ян Доброносов, #Букви
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