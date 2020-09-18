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«Бюджет смерті -2021»: під Радою вимагають збільшити фінансування охорони здоров’я

Сьогодні, 18 серпня, під будівлею Верховної Ради України зібралися активісти, які вимагають збільшити фінансування охорони здоров’я у державному бюджеті на 2021 рік.

П’ятниця, 18 вересня 2020, 11:55

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники принесли з собою під будівлю Парламенту символи бюджету смерті, а також написали і передали до Верховної Ради списки українців, які померли у попередні роки в стінах недофінансованої медичної системи.

Вони вимагають збільшити фінансування охорони здоров’я у державному бюджеті на 2021 рік до 5 % від ВВП. Це майже 225 млрд грн.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Ян Доброносов, #Букви

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Теги: акция, фото, активісти, бюджет, Верховна Рада, медицина, мітинг

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