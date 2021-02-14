Сьогодні, 14 лютого, увесь світ відзначає День усіх закоханих, або День Святого Валентина. У політиці теж є своє кохання.

#Букви підготували валентинки, де у головних ролях відомі українські політики.

Народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв. Згодом нардеп Яременко, виступаючи з парламентської трибуни, оголосив, що публікація його листування є кримінальним злочином, за який загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

Нагадаємо, що на популярній дошці оголошень Auto RIA з’явилися на продаж кілька елітних автівок, які, судячи з фото та номерних знаків, дуже схожі на ті, якими їздить народний депутат Олександр Дубінський, а саме: зелений Mercedes-Benz G 55 AMG, позашляховик Cadillac Escalade та кабріолет Honda S2000.

11 червня 2020 року лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.

І ще трохи валентинок: