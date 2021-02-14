#Букви підготували валентинки, де у головних ролях відомі українські політики.
Народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв. Згодом нардеп Яременко, виступаючи з парламентської трибуни, оголосив, що публікація його листування є кримінальним злочином, за який загрожує від 3 до 7 років в’язниці.
Нагадаємо, що на популярній дошці оголошень Auto RIA з’явилися на продаж кілька елітних автівок, які, судячи з фото та номерних знаків, дуже схожі на ті, якими їздить народний депутат Олександр Дубінський, а саме: зелений Mercedes-Benz G 55 AMG, позашляховик Cadillac Escalade та кабріолет Honda S2000.
11 червня 2020 року лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.
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І ще трохи валентинок:
- Найбільше День святого Валентина хвилює мешканців Черкаської, Сумської та Тернопільської областей, про що свідчить аналіз запитів у Google.