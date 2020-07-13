Covid-19 Україна

оновлено 13.07.2020 о 11:01

Всього:

54133(+612)

Хворіють:

26232(+612)

Вилікувались:

26503(+385)

Померло:

1398(+15)

12:19 Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко
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12 липня

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15:49 ПЦУ та УПЦ МП скасували хресну ходу до Дня Хрещення Русі через COVID-19
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14:06 Сьогодні відбудеться Гран-прі «Формула-1» у Штирії (трансляція)

Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на запобіжний захід для Антоненка

Сьогодні, 13 липня, Київський апеляційний суд продовжив розглядати апеляцію захисту Андрія Антоненка на обрання йому запобіжного заходу.

Понеділок, 13 липня 2020, 11:25

Фото: Євген Войніч, #Букви

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У залі суду присутня група підтримки Андрія Антоненка-Riffmaster. Також прийшли дружина і брат музиканта.

До зали засідання журналістів не пустили.

Справа Шеремета_суд_Антоненко Справа Шеремета_суд_Антоненко

У залі присутня мама Антоненка.Справа Шеремета_суд_Антоненко Справа Шеремета_суд_Антоненко

Підтримати прийшла і колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.Справа Шеремета_суд_Антоненко

Фото: Євген Войніч, #Букви

Теги: Павло Шеремет

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