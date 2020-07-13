Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на запобіжний захід для Антоненка

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У залі суду присутня група підтримки Андрія Антоненка-Riffmaster. Також прийшли дружина і брат музиканта.
До зали засідання журналістів не пустили.
У залі присутня мама Антоненка.
Підтримати прийшла і колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.
Фото: Євген Войніч, #Букви
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Тепер Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не керує слідством у справі щодо вбивства Павла Шеремета. #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.