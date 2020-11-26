У президентському палаці в Буенос-Айресі проходить церемонія прощання з легендою аргентинського футболу Дієго Марадоною.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

В Аргентині почалася триденна національна жалоба у зв’язку зі смертю Марадони. У легендарного футболіста стався серцевий напад. Місцеві ЗМІ повідомили, що попередні результати розтину показали, що Марадона страждав “гострою серцевою недостатністю”.

Відповідно до заяв офіційних осіб, останнім, хто бачив Марадону живим, був його племінник Джонні Еспозіто.

Люди, які прийшли попрощатися, плакали, посилали повітряні поцілунки і читали молитви, проходячи повз труну, що стоїть в Casa Rosada.

До самого гробу не можна підійти – навколо нього встановили кордон. Це зробили, щоб попередити поширення коронавірусу.

Фото: GETTY IMAGES

Марадона, один з найвеличніших футболістів всіх часів, які виступали за такі клуби, як “Барселона” і “Наполі”, був капітаном, коли Аргентина виграла чемпіонат світу 1986 року, забивши знаменитий гол “Рука Бога” в ворота Англії в чвертьфіналі.

Колишній півзахисник “Тоттенхема” Оссі Арділес, який грав разом з Марадоною на чемпіонаті світу 1982 року, сказав, що він був “богом”.

Нагадаємо, що раніше 60-річний Дієго Марадона переніс операцію на головному мозку, яку йому провели через субдуральну гематому.