Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Лорану вдалося зняти рідкісний момент у поведінці камуфляжних груперів після спарювання. Цей процес відбувається раз на рік при повному місяці.

Камуфляжні групери зустрічаються в багатьох океанах по всьому світу. Вони живуть поблизу неглибоких рифів, де їхні коричневі плямисті тіла не видно серед каменів і коралів. Одне з таких місць – лагуна в Факарава, Французька Полінезія, яку Лоран і його команда часто відвідували під час шлюбного сезону риб.

Парування велетенських риб триває лише годину при повному місяці й з початком відпливу. Десятки тисяч груперів збираються в одному районі. Вода місцями набуває білого відтінку через величезну кількість яєць і сперми.

Проте з настанням темряви на груперів припливають полювати сірі рифові акули. Однак акули – не єдина загроза для цього виду. Камуфляжних груперів їдять у всьому світі, особливо на Далекому Сході. До того ж вони є об’єктами трофейної риболовлі, адже окремі особини сягають 250 кг.

Варто зазначити, що цьогоріч на конкурс надіслали понад 50 тисяч знімків дикої природи.