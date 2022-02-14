Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до України на перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Його зустріли активісти із закликами не змушувати Україну капітулювати.

Про це повідомляють #Букви.

Організатори цієї акції протесту – Мережа захисту національних інтересів “АНТС” та Рух опору капітуляції. Учасники акції зустріли Шольца у Києві на Алеї Небесної Сотні.

Протестувальники вимагають запровадити санкції проти агентів впливу Путіна в Німеччині, а також звернулися до канцлера Німеччини із закликом не схиляти Україну до капітуляції.

Окрім цього учасники акції озвучили ще низку вимог. Вони закликають уряд припинити вимагати від України дотримуватися Мінських угод, не допустити запуску російського газопроводу “Північний Потік-2”, не вести з Росією жодних перемовин до звільнення з полонів і російських в’язниць громадян України, заборонити в’їзд у Німеччину людям з оточення Путіна та їх сім’ям, а також запровадити санкції проти лобістів інтересів РФ у Німеччині.

Організатори наголошують, що низка пов’язаних з Росією осіб все ще мають власність або мають певний вплив у Німеччині.

Зокрема з президентом РФ Путіним пов’язують таких колишніх посадовців, як канцлер Герхард Шрьодер, голова федеральної канцелярії Маріон Шеллер, директор Deutsche Bahn Гартмуд Медорн, колишній оперативник “Штазі” Матіас Варніг тощо.

Людина з оточення Путіна – Володимир Якунін – активно займається в Німеччині просуванням російської пропаганди. Він має в Берліні філію свого фонду “Діалог цивілізацій”, який є рупором Кремля у ФРН.

А російські олігархи Олег Дерипаска, Алішер Усманов, Роман Абрамович, та й сам президент РФ Володимир Путін, у Німеччині володіють майном.

“Ми закликаємо німецьку владу: #PunishPutin Для цього Берлін має запровадити санкції проти гаманців Путіна та його агентів впливу і зупинити Північний потік-2. Ми повинні заявити про це чітко і голосно”, – наголошують організатори акції протесту.