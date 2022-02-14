Про це повідомляють #Букви.

Організатори цієї акції протесту – Мережа захисту національних інтересів “АНТС” та Рух опору капітуляції. Учасники акції зустріли Шольца у Києві на Алеї Небесної Сотні.

Фото: #Букви

Протестувальники вимагають запровадити санкції проти агентів впливу Путіна в Німеччині, а також звернулися до канцлера Німеччини із закликом не схиляти Україну до капітуляції.

Фото: #Букви

Окрім цього учасники акції озвучили ще низку вимог. Вони закликають уряд припинити вимагати від України дотримуватися Мінських угод, не допустити запуску російського газопроводу “Північний Потік-2”, не вести з Росією жодних перемовин до звільнення з полонів і російських в’язниць громадян України, заборонити в’їзд у Німеччину людям з оточення Путіна та їх сім’ям, а також запровадити санкції проти лобістів інтересів РФ у Німеччині.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Організатори наголошують, що низка пов’язаних з Росією осіб все ще мають власність або мають певний вплив у Німеччині.

Зокрема з президентом РФ Путіним пов’язують таких колишніх посадовців, як канцлер Герхард Шрьодер, голова федеральної канцелярії Маріон Шеллер, директор Deutsche Bahn Гартмуд Медорн, колишній оперативник “Штазі” Матіас Варніг тощо.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Людина з оточення Путіна – Володимир Якунін – активно займається в Німеччині просуванням російської пропаганди. Він має в Берліні філію свого фонду “Діалог цивілізацій”, який є рупором Кремля у ФРН.

А російські олігархи Олег Дерипаска, Алішер Усманов, Роман Абрамович, та й сам президент РФ Володимир Путін, у Німеччині володіють майном.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

“Ми закликаємо німецьку владу: #PunishPutin Для цього Берлін має запровадити санкції проти гаманців Путіна та його агентів впливу і зупинити Північний потік-2. Ми повинні заявити про це чітко і голосно”, – наголошують організатори акції протесту.