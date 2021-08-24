Сьогодні, 24 серпня, на Хрещатиком пролетіли військові та транспортні літаки України та країн-партнерів.

Про це повідомляють #Букви.

Розпочали авіапарад військові гелікоптери Мі-24 16-ї армійської бригади “Броди” – вертольоти, оснащені модернізованими пусковими установками та системами нічного бачення.

Також у небі пролетів підрозділ багатоцільових вертольотів Мі-14 10-ї окремої авіаційної бригади.

Вертольоти сил безпеки H-145:

У небі можна було побачити патрульні літаки Держприкордонслужби “Diamond”, військово-транспортні літаки Ан-26, санітарний літак Ан-26 “Віта”, який призначається для транспортування важкопоранених. За час проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних Сил цим літаком було евакуйовано понад 4,5 тисячі поранених бійців.

Кияни та гості столиці побачили проліт пожежного літака Державної служби з надзвичайних ситуацій Ан-32П.

Був і важкий військово-транспортний літак Іл-76 у супроводі багатоцільових винищувачів Су-27.

Фронтові бомбардувальники Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка:

Транспортний літак Ан-70:

Над Хрещатиком пролетів найбільший транспортний літак у світі Ан-225 “Мрія”, який створено київським КБ імені Антонова. Гігант пролетів на висоті 400 метрів.

Українська "Мрія" у небі над столицею ❣️🇺🇦 pic.twitter.com/e1FuzFvh7p — Букви (@Bykvu) August 24, 2021

Після “Мрія” повернулася на летовище у Гостомель.

Також у небі над Майданом Незалежності пролетіли винищувачі Міг-29 разом із британськими винищувачами Eurofighter Typhoon – група літаків утворила український прапор. Цим і завершився проліт військової авіації.

Авіація закрила офіційну частину параду до Дня Незалежності України. pic.twitter.com/QDeYJL2eho — Букви (@Bykvu) August 24, 2021

Хрещатиком на параді до Дня Незалежності проїхалися колони важкої механізованої техніки, зокрема ракетні комплекси залпового вогню “Вільха” та береговий комплекс “Нептун”.