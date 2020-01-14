Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Організаторами акції “Білими нитками. Досить шити!” є представники ініціативи “Free Riff”.
“Сьогодні рівно місяць, як, за брудно сфабрикованими звинуваченнями, було затримано Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. З тих пір ми всі намагаємось знайти правду серед суцільного потоку брехні і бруду від владних структур. Багато хто з нас робив декілька спроб достукатись до найвищої сили в Україні – до президента. Але всі спроби, поки що, виявились марними. Тому ми, ініціативна група, що складається з рідних, друзів, побратимів та небайдужих громадян, вирішили зробити чергову спробу донести наші переживання до президента”, – наголошується в анонсі заходу.
Учасники акції принесли з собою плакати “Я не вірю! Хто наступний?” і “Біла нитка. Досить шити!”
Вони також принесли два листи на підтримку затриманих, щоб передати в Офіс президента. Всі бажаючі могли поставити під листами свої підписи.
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