На дні обмілілого Дніпра поблизу острова Хортиця, що розташований біля Запоріжжя, знайшли історичні артефакти – частину грецької амфори, гудзик XVIII століття та гарматне ядро.

Джерело: “Суспільне“.

Про знайдені знахідки повідомив науковий співробітник Національного заповідника “Хортиця” Олег Тубольцев. Він розповів, що знахідки датуються періодами починаючи з доби енеоліту і закінчуючи ХХ століттям.

“У мене в руках ядро для пушки, це XVIII століття. Воно чугунне, у нього вставлявся гніт, яке запалювалося, ядро вставляли у ствол і вистрілювало”, – розповідає Олег Тубольцев.

Зокрема, серед знахідок є пізня бронза, зрубна культура, бабинська культура, середня бронза. А також ямна культура, рання бронза і епоха енеоліту середньостогівська культура.

Виконувачка обов’язків генеральної директорки Національного заповідника “Хортиця” Світлана Охріменко зауважила, що речі, які знаходяться на узбережжі, мають історичну цінність в комплексі, тоді, коли про них історики, археологи можуть зібрати повну інформацію. Конкретно на якій ділянці цей уламок кераміки чи кремінь знайдений, чи ще якийсь предмет, все це важливо, щоб це розуміли місцеві мешканці.

За словами заступника начальника відділу превентивної діяльності Нацполіції в області Олександра Кривенка, оскільки після обміління Дніпра у Запоріжжі активізувалися “чорні археологи”, було доручено ГУ Національної поліції в Запорізькій області вжити заходів щодо обмеження доступу осіб без належних дозвільних документів до визначених об’єктів, а саме до русла Дніпра.

“Нині щоденно залучається близько 132 правоохоронців, які несуть службу у складі патрулів, автомобільних, піших та спостережних пунктів”, – зазначив Олександр Кривенко.