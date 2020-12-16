На Майдані Незалежності всю ніч провели близько 20-30 підприємців-мітингувальників. Вони спали в наметах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

При цьому автобуси із силовиками припарковані вздовж Хрещатика в районі біля Майдану Незалежності.

Самі мітингувальники згорнули деякі намети.

Ситуація на Майдані Незалежності спокійна.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що зранку, 15 грудня, під стінами Верховної Ради вкотре зібралися на акцію протесту активісти руху #SaveФОП. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших сутичок з правоохоронцями. Внаслідок заворушень постраждали 40 поліціянтів.

До вечора учасники протесту почали розходитися, проте близько двох сотень людей прийняли рішення залишитися ночувати на Майдані Незалежності.