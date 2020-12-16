Про це повідомляє кореспондент #Букв.
При цьому автобуси із силовиками припарковані вздовж Хрещатика в районі біля Майдану Незалежності.
Самі мітингувальники згорнули деякі намети.
Ситуація на Майдані Незалежності спокійна.
Фото: #Букви
Нагадаємо, що зранку, 15 грудня, під стінами Верховної Ради вкотре зібралися на акцію протесту активісти руху #SaveФОП. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших сутичок з правоохоронцями. Внаслідок заворушень постраждали 40 поліціянтів.
До вечора учасники протесту почали розходитися, проте близько двох сотень людей прийняли рішення залишитися ночувати на Майдані Незалежності.
- У монобільшості “Слуга народу” вважають, що за мітингами ФОПів стоїть “Опозиційна платформа – За життя”.